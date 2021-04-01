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兒童專責醫師試辦 今年5月再增4縣市

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
衛生福利部次長石崇良（左）與國衛院院長梁賡義（右）一同出席「優化兒童醫療照護計畫」記者會。記者楊雅棠／攝影
衛生福利部次長石崇良（左）與國衛院院長梁賡義（右）一同出席「優化兒童醫療照護計畫」記者會。記者楊雅棠／攝影

兒童節即將到來，為照顧我國未來主人翁，從去年10月開始在六個縣市試辦，針對三歲以下幼兒推行「兒童專責醫師」。衛福部醫事司司長劉越萍表示，今年5月1日起將新增四縣市加入，正在評選中，預計4月底公告。

衛福部次長石崇良表示，去年台灣新生兒出生數只有16萬5249人，為強化兒童照顧，行政院已於去年核定「優化兒童醫療照護計畫」，內容包括建立分級分區兒童緊急醫療照護網路、發展家庭為中心的幼兒專責醫師制度、推動脆弱家庭育兒指導服務方案，以及跨院際整合資源，提升重難罕照護能力等八大策略。

其中，因為兒童醫療照護的各項方案橫跨各個單位，因此從去年10月開始推行三歲以下幼兒的專責醫師制度。基層兒科醫師便可針對每位兒童進行發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟、就醫轉診等醫療服務，甚至可更提早發現高風險家庭，如連結社政和衛政服務。

石崇良表示，專責醫師的承接方式主要有三個來源，一為衛生局會通知剛生下新生兒的家庭，住家附近是否有院所提供專責醫師服務；二是家庭原本常看的診所剛好有提供專責醫師服務；第三則是社會局發現高風險兒童，如一直未接種疫苗等，而轉介給專責醫師。

劉越萍表示，衛福部去年先選定宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、雲林縣、屏東縣等六縣市先行試辦專責醫師計畫，平均收惠的兒童約二成六；其中，桃園市收案最多，達1萬4239人。而透過三個月的試辦，也成功轉介1萬6000多名兒童牙齒塗氟、3約1600名新生兒延長性黃疸、30名疑似發展遲緩，以及1名疑似高風險家庭或不當對待及疏忽個案。

除原本的六縣市將持續進行試辦計畫，今年5月1日也將新增四縣市加入。劉越萍說，目前正就縣市提出的計畫進行評選，並透過試辦計畫逐步修正，盼明年能擴大至全國。

醫師 新生兒 衛福部

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