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「化骨水」列關注化學物質 致人於死恐無期徒刑罰千萬

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署化學局長謝燕儒。圖／環保署提供
環保署化學局長謝燕儒。圖／環保署提供

「硝酸銨」去年在黎巴嫩港口引發大爆炸，「氫氟酸」則俗稱化骨水，去年曾有高雄醫大生用來潑人致死。環保署今天表示，預告增加列管「硝酸銨」及「氫氟酸」為關注化學物質，包括輸入、製造、使用、貯存、運送及販賣等都有相關運作規定，若未依規定致人於死、危害人體健康，最高罰無期徒刑、併科罰金最高1000萬元。

環保署指出，硝酸銨及氫氟酸目前均由各部會依權責管理，但其法未及流向追蹤及災害預防與應變，為補強管理缺口，環保署將該二項物質公告列管後，可確實掌握化學物質流向，包括從輸入、進入國內之運送、業者端貯存及製程使用管理等完整資訊，期望在各部會權責分工下共同合作，對於具高風險運作行為加強列管，強化事故風險控管，落實化學物質源頭管理及安全使用。

硝酸銨常見於農業肥料製造、採礦爆破及炸藥製作，但貯存管理不當恐造成爆炸意外，例如2020年黎巴嫩首都貝魯特港口大爆炸事件。此外，硝酸銨也是環保署第一個公告列管的關注化學物質一氧化二氮（笑氣）原料，將硝酸銨進行熱分解，可製得高純度的笑氣，掌握硝酸銨使用亦可同步掌握笑氣生產來源。

氟化氫加水則為氫氟酸水溶液，俗稱化骨水或白骨酸，具有皮膚腐蝕性及刺激性。而其亦為半導體晶片浸蝕、清洗及其他相關產業廣泛使用。若皮膚碰觸到高濃度的氫氟酸，會立刻引起疼痛、泛白、紅腫反應，甚而壞死及潰爛嚴重情形。國內除曾發生不當使用致傷亡事件外，也多次發生以高濃度氫氟酸水溶液攻擊傷人意外。公告列管氫氟酸後，除工廠使用外，氫氟酸水溶液的化工原料行銷售通路，亦須取得核可文件才可以販賣，可降低使用風險。

環保署表示，為強化防範硝酸銨及氫氟酸遭不當使用、濫用安全及健康危害，提出「5要2禁止」管理策略，「要核可、要標示、要逐筆網路記錄、要按月申報、要預防應變、禁網路交易、禁無照運作」，製造、輸入、販賣、使用及貯存等運作行為，從上游到下游都要取得核可文件才可運作，另運作達分級運作量以上業者，並應遵循事故預防與緊急應變規定。相關辦理事項將給予既有運作業者改善期限進行準備及申請，若非原既有業者，則無相關緩衝期限。

環保署祭出重罰，未依規定運作硝酸銨及氫氟酸，依法可處3萬元到30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康更可最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元。未遵循預防應變相關規定，處3萬元到50萬元罰鍰；未投保第三人責任保險或未依規定設置應變器材及偵測警報設備，處100萬元到500萬元罰鍰。

環保署 爆炸

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