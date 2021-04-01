不再面對「凍甲」酷刑 甲床重建術傷口小、恢復快

甲溝炎（俗稱為「凍甲」）是臨床上很常見的病例，由於發作起來又痛又難處理，造成不少患者生活上的困擾。一位國中生即因指甲過度修剪造成甲溝炎，經前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，院長楊椒喬除對發炎部位做清創之外，還依據指甲生長原理施以甲床重建術，傷口小、恢復快，有效治癒甲溝炎並降低復發率，幫助患者重新恢復順暢的活動力。

楊椒喬院長指出，甲溝炎是甲床炎的一種。是指甲周圍組織，包括，兩側的旁甲溝和底部近側甲溝的發炎。患者一般症狀為紅、腫、痛，出現化膿，只要出現甲溝炎，即讓患者苦不堪言，且容易時常復發。嚴重時甚至必須藉由拔除指甲來治療，因此被部分患者形容為十大滿清酷刑，讓患者心生畏懼。

為治療這位甲溝炎的國中生，楊椒喬院長指出，除了清創感染部位之外，為避免復發，在局麻下進行甲床重建術，亦即將指甲切齊甲床，再將指甲與指肉縫合。此一術式，不僅傷口小、恢復快，並依據指甲的生長原理，讓指甲順著縫合溝往前生長，降低因指甲往旁側生長而倒插指肉的機率，也避免大費周章地拔指甲，留下較大傷口，減輕患者復原期間照顧傷口的負擔。

楊椒喬院長指出，甲溝炎常見於指甲過度修剪及鞋子穿太緊者，除了造成生活行動疼痛之外，長期發炎還容易產生指甲變形，不可輕忽。平時保養之道，建議大家指甲最好平修，不過度修剪，並清洗消毒修甲工具，選擇合腳鞋子，勿穿過小尺寸的鞋子。