找不到合適骨髓 彰基半相合造血幹細胞移植助父救回兒

20歲男大生蕭承揚4年前診斷罹患血癌，找不到合適骨髓，後來接受親屬白血球抗原(HLA)配型半相合異體造血幹細胞移植，靠著父親捐贈配對不完美的骨髓及造血幹細胞，成功救回一命，如今順利重返校園當大學生。

彰基醫院目前完成300例骨髓移植，這3、4年來完成10例半相合移植，蕭承揚是彰基第一例半合血液幹細胞移植個案，蕭承揚表示，2016年16歲時開始貧血，到地區醫院輸血，但貧血症未減緩，甚至開始暈眩，因此到彰基兒童血液科檢查，確診「急性骨髓性白血病」，生活步調全部打亂，除了必須向學校請長假，也不得不放棄準備已久的全國技能競賽。

彰基兒童血液腫瘤科主任王士忠表示，承揚罹患急性骨髓性白血病，初期的治療計畫是進行化學治療，但一開始對化療反應不盡理想，計畫做血液幹細胞的移植，但配對結果不理想，在台灣最大的慈濟骨髓庫也找不到相合的，後來才嘗試請承揚爸爸來跟他做配對。

王士忠指出，父母與子女間大概都是半合子相合的骨髓，過去因為移植技術的限制，半合血液幹細胞移植容易產生很厲害的移植物抗宿主反應，但近幾年來醫療技術進步，加上承揚化療後骨髓都仍有癌細胞殘餘，需盡快做血液幹細胞的移植，所以決定採用爸爸所捐贈的半合子血液幹細胞移植。

彰化基督教醫院血液腫瘤科主任賴冠銘表示，過去骨髓移植配對時一定希望全合，否則容易造成強烈排斥，但兄弟姐妹之間只有四分之一的機會全合、找非親屬的骨髓配對又往往需要2到3個月時間，如果病人無法等待配對成功，就可能因白血病離開。