屏東大鵬灣漫遊新亮點 水上「造物手」好療癒

屏東大鵬灣國家風景區內的鵬村濕地，過去為軍事營區用地，長年未受人為干擾，整體園區保有原始、靜暱的自然景觀，鵬管處修建水岸環境景觀、闢停車場，還邀獲國際設計獎的有村藝術團隊藝術家陳昱良，打造充滿療癒感的水上裝置藝術「造物手」，宛如巨人正在打造大地萬物與生命的作品，點綴出彷如時間停止般的寧靜感，今天起每天上午5時至晚上8時開放。

高6公尺的「造物手」裝置藝術位於鵬村濕地的深水池旁，串連藍天、紅樹林及水面倒影，映成一幅魔幻的畫面；鵬管處長陳煜川說，作品身上的浮雕圖案以神話故事傳達大鵬灣沿海的地景變遷與各殖民時期的地方歷史故事，希望透過作品與環境形塑的氛圍，提供一處好好放空、感受寧靜與自我療癒紓壓的秘境。

他說，藝術家為突顯環境的自然和神秘感，以施工較困難的水中大型作品故設置，設計概念以大地孕母作為發想，半抽象的人形裝置駐足水中，宛如巨人正在打造大地萬物與生命。為了讓作品融入環境，僅使用水泥砂漿作主要材料，以雕塑工法製作，呈現原始和樸素的風貌。