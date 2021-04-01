想到打包滿屋子雜物就心累！網友熱議「10大搬家困擾」揭曉

每次搬家都是大考驗！

不管是學生時期搬入宿舍，或是出社會後為了工作選擇租屋，許多人都曾面臨「搬家」難題。雖然入住新家是件開心的事，但同時也會出現各種煩惱，因為搬家不只是把原本的東西搬到新的地方而已，過程中還得面臨大大小小的問題，不只費錢、費神又費力，讓許多人都大嘆搬家根本是個浩大工程。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友認為搬家時遇到哪些問題最令人心煩，曾經歷搬家困擾的你，是否心有戚戚焉呢？

image source：pexels（示意圖）





第10名 搬家弄丟、弄壞物品

很多人在搬家的時候，會把雜物一律丟進箱子，結果搬到新家時，才發現有些易碎品在搬運過程中壞掉；或是在搬家時整理不需要的用品，失手把貴重物品一起丟掉，再也找不回來。

不管是弄丟還是弄壞個人物品，都會讓人感到非常心痛，網友建議在搬家前先把東西分類處理、打包，將易碎品包上氣泡紙，貴重物品則盡量跟著自己移動，才能確保物品的完整性。

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第9名 床、冰箱等大型傢俱怎麼處理

﻿不少人在搬入新家的同時，會添購新的傢俱、電器，把舊家的傢俱丟掉，因此會面臨「大型傢俱到底該如何處理」的問題。

許多網友建議可以打給各縣市政府環保局，與清潔隊預約收運時間；如果二手傢俱尚堪用，也可以請專業廠商協助清運、回收，不只解決老舊器具問題，還能讓資源循環再利用。

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第8名 沒電梯搬家考驗體力

搬家通常不太可能一趟就搬完，如果是住在沒有電梯的房屋，爬上爬下的過程不僅耗費體力，也非常耗時，讓網友心累表示「搬上來差點掛掉」、「把搬家當成運動」。

除了搬家前先把不要的用品丟掉，以減輕行李重量之外，網友也建議諮詢專業搬家公司，搬家公司人員皆具備專業的搬家技術，還能針對需求提供不同類型的服務，相當方便。

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第7名 搬家遇到下雨

終於打包好行李要開始搬運，不料卻遇到下雨天甚至是颱風天，真的會讓人覺得心情煩躁！除了要擔心個人物品被淋濕，還得煩惱天雨路滑跌倒造成東西損壞，增加整體搬家難度與所需時間。

網友建議可以將物品套上多層防水塑膠袋、膠膜，降低物件被淋濕的風險，不過最根本的做法，還是在搬家前先查看天氣預報，盡量選在豔陽天搬家。

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第6名 搬家公司評比推薦

許多網友提到「好的搬家公司真的有差」，但是市面上搬家公司這麼多，到底該如何挑選呢？大多數網友認為「準時及價格公道很重要」，為了避免坐地起價的糾紛，建議可上各大討論區查看搬家公司評比、網友經驗分享，並事先向搬家公司告知物件大小、有無電梯、是否需要業者協助上下樓搬運等資訊，幫助搬家公司評估價格，才不會花冤枉錢。

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image source: 信義居家提供

第5名 急著搬家、挑日子入厝

眼看租約就要到期，東西卻還沒搬完，或是早就照農民曆挑好吉日，卻無法趕在入厝日前搬好，這時候真的會手足無措、焦慮不已。

針對急著搬家的人，許多網友傳授心法，認為「把東西一次搬到新的地方」是最快的方式，「無腦全部裝箱，一天搞定，拆箱再慢慢整理」，雖然屆時拆箱、歸位可能會較為麻煩，但確實可以省下不少時間。

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第4名 無法斷捨離

搬家整理期間，總會挖出好幾年沒看過的「古董級物品」， 明知這些雜物應該丟掉，但那些都是我的回憶啊～網友一針見血表示「超過兩年沒看過、沒用過的就直接丟了」、「一直沒用的東西，以後也不會用」。

但如果真的沒辦法斷捨離，網友建議也可先把珍貴的收藏品、換季暫時用不到的衣服，都先存放在專業廠商的倉庫中，方便管理與存取。

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第3名 搬家整體費用考量

在預算有限的情況下，搬家公司的CP值就顯得非常重要，網友建議貨比三家，或是選擇較簡易的搬家服務，不讓荷包大失血。

另外也有許多人會選擇自己開車或騎車搬家，如果整體物件較少、自己又沒有車的話，則會尋求有提供搬家服務的計程車，或是請朋友幫忙開車運送，事後再請朋友吃飯報答。

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第2名 新房、舊屋打掃問題

除了斷捨離、搬運物品耗費體力外，房屋的打掃問題也是個大考驗。看到裝潢後的新屋滿地粉塵與碎屑，以及舊屋因使用多年而產生的灰塵與髒污，不禁讓網友無奈表示「搬家就夠累了還要打掃」、「退租前跟入住前的打掃都是大工程」。

由於灰塵會向下掉落，網友建議秉持「由高往低」的原則，先清理較高處的物品，並遵循「由乾到濕」的原則，先把灰塵清除再拖地，就可避免弄髒已經清理好的區域。

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第1名 怎麼打包裝箱才好整理

扣除上班、上課時間，每天能打包的時間真的不多，等到真的有時間打包裝箱，卻又因為家裡東西實在太多，一時不知道從何整理起，越想越頭痛的情況下，很多人會選擇逃避問題，心想「以後再整理吧！」結果就是預定搬家日期將近，卻還是零進度。

網友建議先準備多個紙箱，將物品都分類放進，並在紙箱外清楚標明內容物，牙刷、抹布等常會用到的日用品則另外打包，這樣就可以在搬家後很快找出需要的用品，另外也有網友建議直接請專業搬家公司協助，從打包到搬運一條龍完成，不必動手就能輕鬆入住新屋。

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看專家怎麼說

信義居家向《網路溫度計》分享消費者常見的搬家困擾，表示消費者最怕遇到的「搬家流氓」分成三種，第一種為搬家人員外貌看起來十分兇狠、態度不佳，第二種是坐地起價的業者，第三種則是業者未做好防護措施，使物品碰撞、毀損卻無法求償。

如果不想遇到搬家流氓，信義居家建議消費者可先在網路上搜尋評價，或是到經濟部商業司查詢，選擇有合法登記的搬家公司。

在選定搬家公司後，信義居家建議消費者直接讓搬家公司到府上估價，因為搬家費用除了要考量物件多寡，有沒有電梯、樓梯幾層樓、搬家動線，都會影響到整體價格。

估價完成後，消費者也可以與搬家公司簽訂合約，在合約中註明物件數量、預估價格、物件毀損的賠償方式等，加強保障。

image source：信義居家提供

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月08日至2021年03月07日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『搬家困擾』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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