拇指被夾斷重建有效 醫：斷指放入塑膠袋置入冰水最佳

亞洲大學附屬醫院最近接連收治兩名因機器操作不慎，導致大拇指被夾斷的患者，兩人各接受4小時緊急顯微重建手術，術後3個月持續努力復健，如今不僅保全手指外觀與知覺，更恢復能屈能伸的日常動作，未來生活不致受影響。

整形外科主治醫師鄭旭棠說，中彰投地區中小型工廠為數眾多，各種職災事故在所難免，其中手外傷的急診病人不在少數，以上述兩位患者為例，他們依序接合骨頭、肌腱、神經、動脈和靜脈，病人也於術後5天即順利出院。

他說，5指結構中最重要的就是大拇指，因高度演化，使人類能做握拳、對掌的動作，大大提升手部的功能。整體來說，拇指大約占手部功能的50%，如果失去拇指功能，舉凡任何拿東西的動作都會遭受影響，如拿筷子、零錢、用手機等，勢必對生活造成嚴重不便，因此，保全拇指最大功能是醫療團隊的首要任務。

鄭旭棠說，顯微重建手術便是在顯微鏡下，透過精準切割、縫合及轉移手術，將被截斷的手指頭，吻合動、靜脈，重建其血液循環，促使截斷後的手指得以存活並恢復功能，術中也可以把壞死組織清除乾淨，將正常組織完整保留下來，減少手術後遺症，免除因組織缺損而必須被截斷的命運。

鄭旭棠提醒，萬一真的遇到斷指悲劇，務必先將斷掉的手指先放進塑膠袋內，再置於冰水中保存，「絕對別用水或酒精沖洗或浸泡」，之後盡速將斷指與傷者送醫，由整形外科醫師儘速進行顯微重建手術，術後醫師會與復健團隊制訂專屬治療計畫，讓手指恢復「能屈能伸」功能及良好知覺，盡早展開正常生活。