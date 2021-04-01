水情嚴峻！南化水庫剩3成5台南今天起擴大全日減壓供水

高雄水情今天起從黃燈轉為橙燈，全日減量供水，台南市今天起也擴大全市全日減壓供水，高雄市長陳其邁先前要求台南市南化水庫回供高雄，南區水資源局表示，去年至今從高雄甲仙攔河堰引水2600萬立方公尺到南化水庫，但台南也有支援高雄自來水，未來若有需要，南化水庫可透過聯通管回供高雄原水。

南水局說，去年至今啟動「南水北送」，從高雄甲仙堰引水到台南南化水庫2千6百萬立方公尺，台南已在2月25日進入橙燈減量供水，但高雄今天才進入橙燈，高雄比台南水情好一點，主要關鍵是這幾年高雄有開發伏流水。

在區域調度上，高雄川流水位高就引原水進入南化水庫蓄存，也會由高雄出清水支援台南，以減少水庫出水量；但像高雄北邊湖內路竹等位在自來水管線末端，就由位在台南的六區處支援自來水。

南水局說，台南和高雄水資源是區域調度，互相支援，現在用清水支援，是否由南化水庫支援高雄原水，必須再經過演算，目前南化水庫蓄水量約3400萬噸，會進行區域調度，以穩定南部供水，任何水情燈號轉換及減壓減量供水，都是為了確保現有水源能夠撐到汛期。

台南市2月25日起從黃燈轉為橙燈，今天起更擴大全市全日減壓供水，面臨56年最為嚴峻的缺水危機，台南市政府經發局盤點抗旱水源，全市共有19口抗旱井，已媒合4家廠商申請取水，提供工業或營業等次級用水使用，每天約可供應3萬公噸的水；另安平等6個水資源回收中心每日約可提供約30萬噸回收水，載水車全國38家、埤塘24處、自來水臨時供水點266處、大型濾水設施樹谷園區已設置1部、農用水井26口 等，廠商可依規定申請取水需求，以維持正常營運。抗旱水資源資訊均詳見臺南市政府災害應變告示網。