快訊

台積電走堅！台股早盤大漲107點開在16,538點 再創歷史新高

今天愚人節！「最開不起玩笑的5大星座排行」 整他小心被報仇

水情嚴峻！南化水庫剩3成5台南今天起擴大全日減壓供水

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
南化水庫蓄水量也剩3成5，水中小島都浮現。記者吳淑玲／攝影
南化水庫蓄水量也剩3成5，水中小島都浮現。記者吳淑玲／攝影

高雄水情今天起從黃燈轉為橙燈，全日減量供水，台南市今天起也擴大全市全日減壓供水，高雄市長陳其邁先前要求台南市南化水庫回供高雄，南區水資源局表示，去年至今從高雄甲仙攔河堰引水2600萬立方公尺到南化水庫，但台南也有支援高雄自來水，未來若有需要，南化水庫可透過聯通管回供高雄原水。

南水局說，去年至今啟動「南水北送」，從高雄甲仙堰引水到台南南化水庫2千6百萬立方公尺，台南已在2月25日進入橙燈減量供水，但高雄今天才進入橙燈，高雄比台南水情好一點，主要關鍵是這幾年高雄有開發伏流水。

在區域調度上，高雄川流水位高就引原水進入南化水庫蓄存，也會由高雄出清水支援台南，以減少水庫出水量；但像高雄北邊湖內路竹等位在自來水管線末端，就由位在台南的六區處支援自來水。

南水局說，台南和高雄水資源是區域調度，互相支援，現在用清水支援，是否由南化水庫支援高雄原水，必須再經過演算，目前南化水庫蓄水量約3400萬噸，會進行區域調度，以穩定南部供水，任何水情燈號轉換及減壓減量供水，都是為了確保現有水源能夠撐到汛期。

台南市2月25日起從黃燈轉為橙燈，今天起更擴大全市全日減壓供水，面臨56年最為嚴峻的缺水危機，台南市政府經發局盤點抗旱水源，全市共有19口抗旱井，已媒合4家廠商申請取水，提供工業或營業等次級用水使用，每天約可供應3萬公噸的水；另安平等6個水資源回收中心每日約可提供約30萬噸回收水，載水車全國38家、埤塘24處、自來水臨時供水點266處、大型濾水設施樹谷園區已設置1部、農用水井26口 等，廠商可依規定申請取水需求，以維持正常營運。抗旱水資源資訊均詳見臺南市政府災害應變告示網。

南化水庫 水資源 抗旱

延伸閱讀

高雄反空汙4月4日遊行 市府：一起努力

反空汙抗暖化遊行 高市府允和環團努力改善

因應水情嚴峻 桃園游泳池節水率升級至20％

高雄愛河發現浮屍 刺青男沒穿衣服疑溺水死亡

相關新聞

「這次的乾旱好像很有針對性」 鄭明典：衝著台灣來

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，根據過去3個月的降雨距平，南太平洋熱帶對流區，又稱為南太平洋輻合帶，明顯偏弱，位置稍稍偏西...

逃出台北獸籠 北屯中漂族：離開台北 很多事都變容易

比起蛋黃區，新世代想要給孩子更寬敞的家，學不會走路的幼兒，終於可以在社區綠樹間捉迷藏。逃出台北獸籠、搬進北屯，中漂族感嘆，「很多事都變容易了。」

4月降雨顯著偏少 彭啟明：短期看不到旱象可解的時機點

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天水氣略減少一些，南風將增強，預計中午高溫都有機會接近或超過...

周日微弱鋒面無助水情 吳德榮：下周四可望降雨

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖、基隆北海岸及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足20...

清明連假湧南下人潮 高鐵今再開2加班車全車自由座

為加強服務清明疏運期間南下旅運需求，台灣高鐵公司宣布，今天下午及晚間，自南港站加開兩班次南下各站停靠全車自由座列車（商務...

水情嚴峻！南化水庫剩3成5台南今天起擴大全日減壓供水

高雄水情今天起從黃燈轉為橙燈，全日減量供水，台南市今天起也擴大全市全日減壓供水，高雄市長陳其邁先前要求台南市南化水庫回供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。