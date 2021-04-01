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4月降雨顯著偏少 彭啟明：短期看不到旱象可解的時機點

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天水氣略減少一些，南風將增強，預計中午高溫都有機會接近或超過30度，中午有點略悶熱，早晚的溫度已經到23-24度。本報資料照片
今天水氣略減少一些，南風將增強，預計中午高溫都有機會接近或超過30度，中午有點略悶熱，早晚的溫度已經到23-24度。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天水氣略減少一些，南風將增強，預計中午高溫都有機會接近或超過30度，中午有點略悶熱，早晚的溫度已經到23-24度。

明天開始的四天清明節連假，他說，天氣可以分成前後兩段，今天到周六受到偏南風暖空氣影響，各地天氣大致穩定，多雲到晴，中南部山區午後雲量增多，可能有零星短暫陣雨機會，差不多在發展與不發展的邊緣，希望能夠發展起來帶來些雨勢。

彭啟明說，不過這時候就算有雨勢，但可能都不會太大，對於到靠山區出遊影響不大。各地溫度偏高，高溫普遍有可能超過30度以上，要多喝水預防中暑及防曬。夜晚清晨西半部容易起霧，行車需留意，空氣品質略轉差，能見度較低一些。

周日開始，有一波微弱鋒面快速掠過，底層東北風增強，北部、東半部雲量增多，有機會出現局部短暫陣雨，這波鋒面水氣不多，降雨量少，只有迎風面東北角較顯著，新竹以南地區天氣仍維持穩定，多雲到晴，山區午後雲量仍會增多，可能有零星局部降雨機會，中南部依舊等不到顯著雨勢來解渴。

彭啟明說，周日開始到下周，整個環境風場和這周顯著偏南風有很大不同，預期東北風增強也帶來較涼空氣，北台灣感受較明顯，溫度轉涼，白天高溫一下子會由超過30度降到只剩21-23度，夜晚清晨低溫也會由20度以上降到17-18度間，溫度差異較大，北部要注意周日開始的變化落差。

他說，花蓮台東，高溫可能降到24-26度，低溫則還是維持在20度以上，中南部略降一兩度，中部高溫仍可到27-28度以上，南部仍可到29-30度以上，夜晚清晨低溫也都還可以維持在21-22度，感受較不明顯。

彭啟明說，這次清明假期北部及東部屬於先暖後涼，先晴後轉短暫陣雨，中南部天氣維持穩定，容易有霧或空氣汙染，山區午後可能有零星降雨機會或是雲霧顯著。最新近期仍維持4月份降雨顯著偏少的可能，短期還看不到旱象可解的時機點。可能就要等等梅雨或是小規模的午後雷陣雨發展的條件，這都還要一段時間才有轉機。

彭啟明 高溫

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