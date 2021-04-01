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周日微弱鋒面無助水情 吳德榮：下周四可望降雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天起至周六高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣。圖／取自氣象局網站
今天起至周六高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門馬祖、基隆北海岸及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至周六高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後有雲層發展，但雲層發展受到穩定大氣的壓制，故僅山區偶有零星飄雨的機率，東部山區機率又較高些；西半部及外島易有霧、空品常不佳，應注意即時相關訊息。

今起至周六白天暖熱如夏，各地區高溫皆可升至在30度以上，中南部局部地區更高達35、36度，早晚稍涼。今天北部20至30度，中部22至35度，南部21至36度，東部21至34度。

他說，周日白天微弱鋒面南下，迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨，對桃園以南的水庫並無貢獻；北台灣雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼；對其他地區影響很小。

下周一北台灣天氣好轉、中南部仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。

下周二、周三各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後及東半部偶有零星降雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。

他說，最新歐洲模式10天的模擬，下一波鋒面結構已調整得較原模擬強，受其影響，下周四北部、東半部及中南部山區將先後轉為有局部陣雨的天氣，氣溫明顯下降。不過，模式仍將持續調整，所以桃園以南會有多少降水？是否會對缺水有些微幫助？目前尚言之過早，需繼續觀察。

今天起至周六高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣。記者楊德宜／攝影
今天起至周六高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣。記者楊德宜／攝影

金門 馬祖

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