EMU900型5大亮點基隆首航 蔡總統、蘇院長共同見證

台鐵局新一代通勤電聯車EMU900型，4月1日在基隆車站辦理首航活動，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳與基隆市長林右昌將一同出席見證，並參觀首航列車。4日及5日投入清明連假疏運，開行5450次(樹林-花蓮)及5455次(花蓮-樹林)，以區間快方式服務相關旅客。清明連假後，EMU900型電聯車將定期行駛於苗栗至基隆區間。

台鐵局今天表示，EMU900型去年10月24日抵台後，歷經長達半年以上的測試、調校以及嚴謹的試運轉測試後，昨天正式取得第三方獨立驗證與認證公司(IV&V)—TÜV德國萊茵技術顧問所核發之安全營運證明，證明EMU900型電聯車相關性能均已符合契約規定之安全營運要求。

EMU900型為第6代之通勤電聯車，首次引進「微笑頭燈」、「亮綠色腰身帶」、「好孕到專屬座位」、「最新直立式自行車架」、「室內LED燈隨環境自動調節」等5大亮點，為多項創新服務設施之新穎列車。

近日列車試行各地引發鐵道迷搶拍，不僅擁有亮麗外型，內裝更透過空間規畫及減法美學設計，全面提升多元友善服務，車廂內最新的燈光自動調節功能，可讓車內燈光亮度根據環境亮度自動調整，讓車廂內保持舒適不刺眼的緩和效果。

無障礙車廂位於第6車，設有多功能友善廁所，客室內走道不設置中央立柱的貼心設計，方便使用輪椅或嬰兒車的旅客移動及進出，新設置的輪椅服務區，採用集中式的空間規畫。

單車運動的愛好者認同直立式自行車架裝設在第1車與第10車，直立式自行車架設計相較於水平放置式，更增加車內旅客的活動空間，方便愛車就近保管，也不需擔心妨礙其他旅客，最貼心的是自行車架適用大人、小孩的各種尺寸、型式的自行車。