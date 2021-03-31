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「神在的地方」 台登山家K2冒險歷程

聯合報 / 文／沈佩臻
陳德政(中)與登山家呂忠翰(左一)、張元植結下患難真情。圖／陳德政提供
陳德政(中)與登山家呂忠翰(左一)、張元植結下患難真情。圖／陳德政提供

這一回陳德政，用著他觀察入微的視角，記錄下這座8千公尺雪白聖殿之上，身手不凡的青年登山家呂忠翰、張元植前往世界第二高峰喬戈里峰的K2 Project台灣首登歷程，每一步意志堅定的足印，每一刻內心猶疑的呢喃，將多數人一輩子觸及不了、既優美神往又引人畏懼的恢弘光景，透過真切而詩意的字句刻畫進甫出版的「神在的地方」，帶回地平線。

幾年前，受熱愛走入山林的文化觀察家詹偉雄邀請，陳德政開啟山岳之路，為自己設下踏足百岳的目標，甚至擔任50天K2基地營的隨行報導者，駐紮生活於台灣絕對無法體驗到的5千公尺基地營。山裡究竟有什麼？讓人渴望下一次的流連忘返？詹偉雄認為，那是難以言全的前語言（pre-linguistic）感受，超越俗世所能企及的美好，同時也是人類活在當下必然會選擇的路徑，走到自然裡去凝視它。

山上經歷 感覺很美妙 

陳德政登山的第一年，天氣總是幸運地晴朗，初次以更加立體陌生的角度看待台灣，他常常爬到熱淚盈眶，在山裡與夥伴一起攀登與生活的經驗，也是讓他一再深入其中的誘因，「在山上一起經歷事情的感覺很美妙，跟你在平地的團隊合作不太一樣。我很喜歡觀察人，例如縱走A點到B點，拉長天數、遇上地形與氣候變化，人性的各種面向會慢慢浮現出來，到最後風景反而變成次要。」他坦言，從小接受的體制內教育，距離山非常遙遠，36歲開始才赫然發現台灣很美，例如第一年登山時造訪的馬比杉山大濁水南溪溪谷，令他醉心於如歐洲景色般的植棲森林。

選擇撤退 預留可能性 

「神在的地方」書中記錄下的K2撤退場景，距離頂峰僅400公尺的那份重大決策，淡然以對卻極度真實，也呈現出隨著登山家的深厚經驗值長出的穩重成熟，在山神面前，沒有所謂的萬全準備與無所不知，順應臣服往往是上策。撤退，在社會主流價值中有時是負面標籤，有時卻是一門藝術、一股勇氣，談起撤退哲學，張元植認為，撤退只是理性決定，為自己預留可能性。「當你覺得後果無法接受時，就要選擇回頭，留下日後還能再嘗試的機會。如果這是你當下所能做的最佳決定時，就是理性的抉擇與評估，其實將場景放到現實社會也是一樣。」回想過往年紀較輕的時期，張元植也曾對撤退有過不甘心的念頭，從山巔險惡中退回安全之處，不免好奇「如果沒撤退，故事會不會不一樣？」如今回頭去看K2的撤退與不再攻克，依然是最好的決定。

台灣第一人無氧攀登8千公尺高山、綽號果果的呂忠翰直覺地回應，「撤退對我們來說概念很簡單，就是下次還可以再來。我13歲第一次登山就墜落，繼續攀登20幾年，對於撤退，很多人會覺得是一回事，彷彿是人生的重大決定，可是對我們而言，撤退只是往回走、繞別條路上去，擁有更多可能性，隨著長大成熟後，也更加篤定這個觀念。」相較於頂上風光，呂忠翰更喜歡觀察山林物種，不斷探險，而登頂只是必經路程。

山在那裡 該退就要退 

每一天都計畫得穩妥，是陳德政的日常，總是難以預料的撤退的本質，看似與其作風相悖，在多年來的登山經驗中，亦無形將順應環境、和平共處的釋然態度融入個性。陳德政認為，在山上撤退往往是氣候因素，還有，人不能太天真，經驗一久，也就淡定許多，「我登山的第二年，幾乎下了整年的雨，那時候對於撤退還感到煩躁，因為一起登山的夥伴平常都有工作，光是把人湊起來就不容易，若因為天氣撤退會很可惜，撤退也等於計畫被打亂。後來，我覺得撤退就是爬山的一部分，如美國登山家Hilaree Nelson所說，當一切計畫都出錯時，冒險就開始。冒險只能準備到一定程度，大部分好玩之處往往無法預料，該撤退就是得接受，還是那句老話，山都在那裡。」撤退的體悟，是來自山的珍貴禮物。

同一座山，每一次攀登都不盡相同，因此得以拓展看待台灣的眼界光譜，向內探問自己的極限想像，爬山終究是人與山的協定關係。陳德政在登山前，生活總以家為原點，常常無需離開街區；登山後，他想像如果把台灣的高山皺褶拉開，會變成好幾倍大，而在通往登山口的路徑中，可能會經過高山部落、荒遠村鎮，他們也許過著物資不豐，卻是都市中看不到的生活情境，這也是登山的另一個收穫。

城市孤寂 山上更有伴 

喜歡計畫周詳，不愛追逐刺激，對孤獨適應良好，是陳德政對自我個性的理解，「我上山不為找孤獨，在城市裡都在進行自己的事，較少跟朋友來往，平地的孤獨感其實更濃郁，山裡反而比較有伴。上山除了尋求新題材、找故事，也許也有一點找伴的成分在，加上我並不是專業攀登者，只是山岳愛好者，山上往往有伴才能完成。」

台灣峰脈之於呂忠翰、張元植，或許早已沒有挑戰性，張元植卻甚少選擇獨攀。「獨攀對我來說屬於心理層面的事，尤其在台灣，技能上完全沒有問題，但我喜歡和朋友相處，尤其山上的朋友關係很單純緊密，同隊之間相當和諧，勾心鬥角在山上往往都會消失。當初愛上爬山的契機，也是因為跟同學一起登山的氣氛很好。」張元植的少數幾次獨攀經驗，是為了挑戰比較難的路線，觸碰自己的界線在哪裡，而刻意製造給自己的考驗。從未停止鍛鍊技巧的呂忠翰，此刻正通往無氧攀登尼泊爾安娜普娜（Annapurna）的路上，它是14座8千公尺高峰之中致死率最高的山，此外，今年7月他將再出發挑戰K2。

世界邊緣 吸引冒險者

 

這群身手矯健、敢於冒險的登山家，多年來在0到8千公尺間來回不歇，或許因為能不斷探索新事物，與夥伴共同完成同一件事情，在大自然的鬼斧神工中看見人性極致，山始終未曾說話，時而溫柔平緩、時而無情翻湧，仍觸引著更多冒險者出發，渴望前往遼闊荒涼的世界邊緣，探測生命、鍛鍊心神、實現自我。

宛如雪白聖殿的8千公尺高峰。圖／呂忠翰攝影、新經典文化提供
宛如雪白聖殿的8千公尺高峰。圖／呂忠翰攝影、新經典文化提供
陳德政擔任 K2 Project 隨行報導者，記錄下非凡時刻。圖／明馬雪巴拍攝影、新經典文化提供
陳德政擔任 K2 Project 隨行報導者，記錄下非凡時刻。圖／明馬雪巴拍攝影、新經典文化提供
駐紮於黑白群山間，成為山巔之間唯一擁有溫暖人煙的聚落。圖／陳德政攝影、新經典文化提供
駐紮於黑白群山間，成為山巔之間唯一擁有溫暖人煙的聚落。圖／陳德政攝影、新經典文化提供
敢於冒險的登山家，渴望前往遼闊荒涼的世界邊緣，鍛鍊心神、實現自我。圖／陳德政攝影、新經典文化提供
敢於冒險的登山家，渴望前往遼闊荒涼的世界邊緣，鍛鍊心神、實現自我。圖／陳德政攝影、新經典文化提供
宛如雪白聖殿的8千公尺高峰。圖／陳德政攝影、新經典文化提供
宛如雪白聖殿的8千公尺高峰。圖／陳德政攝影、新經典文化提供
陳德政擔任 K2 Project 隨行報導者，記錄下非凡時刻。圖／陳德政攝影、新經典文化提供
陳德政擔任 K2 Project 隨行報導者，記錄下非凡時刻。圖／陳德政攝影、新經典文化提供
陳德政擔任 K2 Project 隨行報導者，記錄下非凡時刻。圖／陳德政攝影、新經典文化提供
陳德政擔任 K2 Project 隨行報導者，記錄下非凡時刻。圖／陳德政攝影、新經典文化提供

詹偉雄

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