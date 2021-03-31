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「群山之島」 人與山共舞 從山巔照見生命

聯合報 / 文／沈佩臻
第四集由普魯圖帶著登山新手攀爬南湖大山。圖／公視提供
第四集由普魯圖帶著登山新手攀爬南湖大山。圖／公視提供

進入了山，便將決策權交給了山，即便是必須高度掌控的節目導演與攝影亦然，每一次驟升陡下之中，人與山就像雙人舞者般來回試探交涉，共同協作出獨屬個人的微觀感悟與巨大嚮往。

公視紀實節目「群山之島與不去會死的他們」由文化觀察家詹偉雄擔任製作人，並邀請導演程紀皓再次合作，第一季透過鏡頭，看見4位年輕台灣登山家詹喬愉、張元植、郭彥仁（郭熊）、王皓瑜（普魯圖），再次走進啟蒙他們的4座山林－奇萊北峰、聖稜線、八通關古道與南湖大山。

登山家與那座啟蒙之山

「群山之島」起心動念於2018年比基尼登山客G哥的失足墜谷事件，詹偉雄有感於當時台灣社會對山的回應開始發生些微改變；另一方面因為參與文化部幾項評鑑案，內心有股力量催促他，台灣最美的風景除了台北101、夜市、人情味之外，能不能鍛打出「新一代台灣代名詞」，山就是他的解答之一。

「應該有90%的人都不會反對，台灣山岳占全島面積70%，山的歷史比任何人的歷史更悠久，山無比巨大，保留著原始面貌，說他最能代表台灣誰能說NO？」詹偉雄認為，台灣歷史發展充滿各種因素，讓我們無法靠近山，多數人認不得代表台灣的山長什麼樣子，難以建立起情感連結，因此想透過山與人交錯的過程，在第一季、第二季傳遞8個人與8座台灣群山的故事。

程紀皓憑傻勁入山拍攝

「群山之島」導演程紀皓過往向來與山相距甚遠，憑著一股傻勁，第一次上山是為了完成格式策畫執行的「UP TO 3742」，花了11天縱走中央山脈北一段，下山後與經驗豐富的登山嚮導與協作聊起，才知道北一段對於登山菜鳥來說其實不容易。第二次爬山則是為了2018文博會「從身體創造」紀錄片而攀爬雪山。有趣的是，兩次皆與詹偉雄有關，深入山巔拍攝本來就不容易，什麼原因一口答應再拍「群山之島」？「當我看到一行人走向我時，雲霧冰雹打在臉上看起來相當痛，內心卻突然有股強烈感受：山本來就很美，是客觀的美，但是人因為有情緒、有溫度，身在山林中會形成更深邃的美好。」而這一部成為他的第三部登山作品。

程紀皓回想，與山有關的三部作品，就像每個人爬進山的歷程，一開始看到什麼都驚奇，全部都想剪進去；第二次上山，突然理解人與山建構某種情感的連結，心理被山沖刷洗禮的感受；第三次也就是「群山之島」，會讓他想再踩深一點，即便頂著沒有退路再補拍的龐大壓力，依舊不顧體能、壓抑情緒，敬業地完整了節目敘事，即便如今回頭看，他承認依舊有想調整的地方。

登山家探問山岳給了什麼

節目中，對每位登山家皆提出探問「山岳給了你什麼？」關於這一題，詹偉雄認為，人生一定要有某些時刻，看見死亡的陰影，因為這種經驗往往是生命轉折的片刻，「以盧梭的講法來回應，人最大的問題，就是人與人活在一起，如同田鼠般，所有田鼠都跑進洞裡覓食，只能以彼此為食物，對盧梭來講，人的使命最終是要離開人的世界，看見人類世界以外的事，通常死亡是一個很好的明示的對象，那一刻你看見人世間終有所指，所有人都將死亡，你也將面臨那一刻，這讓你有超越性的視野。」

詹偉雄過往蒐羅東西文獻，他發現每一位登山家往往難以言明為何繼續爬山，「大家無法完整形容山的迷人之處，是因為屬於前語言（pre-linguistic）的感受，找不到字句來描繪情緒和撞擊。擺脫語言作為囚籠的境界，是現代人活在當下必然會選擇的路徑，當你走到自然裡去凝視，可能將你的生命帶向幻滅的深淵，這件事是人第一個超越性的經驗，你凝視著深淵，深淵也凝視著你，你在那一刻，慢慢變成一個不是田鼠的人。」人生不要迴避自然的困難，應該擁抱它，因為自然每給你一個困難，就是要帶你進入超越的視角。

一切未知數鍛鍊出專注

在「群山之島」中，有人回答可以不斷探索新事物、逃離了原本無法逃離的人事物、事情總會往好的方向走⋯⋯每一位登山家的回答，或許也能讓觀眾赫然明白那股無法言明的觸動。在20幾次登山與拍攝過程中，程紀皓常常得面對不穩定的天氣因素，與在平地的拍攝難度南轅北轍，「在山上，當你以為這已經是全盤考量，但你依然無法有把握，像第一集的奇萊北峰才爬了三次，每一次都期待天空順利打開。」他認為來自山的最大收穫，是一切可能到來的未知數，鍛鍊出專注之餘，能更游刃有餘的心智，更慎重以待每個決策。

除了以影像與對談，闡述人與山的故事，程紀皓希望第二季能勾動更多人，能與觀眾的生命有所連結，傳遞山的本質並不只是登山家可以去的地方，而能以更大的集體意識共同經歷。詹偉雄補充，也許會找高山部落的孩子追溯以山為家的祖先，這些先民在生活中接觸的山林生物植被，也許比人類還多，可以從文學上、哲學上探究。

互助占5% 自己屬於95%

鏡頭裡，一群人與一群山，畫面唯美磅礴，然而登山從來就是非常個人的事。「登山時，人與人的互助，占據重要的5%，剩下的95%應該屬於你獨自一人，是你跟山的私密關係，跟別人沒有關係。朋友之間架著一個繩隊，是你在出現危險的時候，朋友才有意義，而最好的朋友應該放任你一人獨自在山中。」不管是第一集跟著詹喬愉上奇萊北峰三次挑戰天開，第二集張元植帶著母親挑戰聖稜線，第三集隨郭熊深入森林一窺動物痕跡，第四集與普魯圖往山上走，也朝心裡去；每個人在山裡最終尋得的都不同，面對未知的抉擇也相異，如同詹偉雄於節目中引用的美國作家傑佛瑞・雷斯利（Jeffrey Rasley）名言：「想追逐天使還是逃離魔鬼，往山裡去吧。」（Chasing angels or fleeing demons, go to the mountains.）

無論哪一種，不去怎麼知道，出發就對了。

《群山之島與不去會死的他們》製作人詹偉雄。圖／公視提供
《群山之島與不去會死的他們》製作人詹偉雄。圖／公視提供
第二集由登山家張元植帶著媽媽挑戰聖稜線。圖／公視提供
第二集由登山家張元植帶著媽媽挑戰聖稜線。圖／公視提供
《群山之島與不去會死的他們》導演程紀皓。圖／公視提供
《群山之島與不去會死的他們》導演程紀皓。圖／公視提供
第四集普魯圖準備豐盛晚餐給團員們。圖／公視提供
第四集普魯圖準備豐盛晚餐給團員們。圖／公視提供
第三集，製作團隊跟隨郭熊深入八通關古道，窺看動物生活的痕跡。圖／公視提供
第三集，製作團隊跟隨郭熊深入八通關古道，窺看動物生活的痕跡。圖／公視提供
第二集以聖稜線為場景。圖／公視提供
第二集以聖稜線為場景。圖／公視提供
《群山之島與不去會死的他們》導演程紀皓(中)。圖／公視提供
《群山之島與不去會死的他們》導演程紀皓(中)。圖／公視提供
《群山之島與不去會死的他們》第一集登山家詹喬愉攀登奇萊北峰。圖／公視提供
《群山之島與不去會死的他們》第一集登山家詹喬愉攀登奇萊北峰。圖／公視提供
奇萊北峰。圖／公視提供
奇萊北峰。圖／公視提供

詹偉雄 語言

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