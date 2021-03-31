地板突冒「固體泡泡」清不掉？ 他急問原因遭轟：漏水你害的

廚房流理台是家中容易藏污納垢的地點之一，若要維持整潔，勢必得定時清理，也能檢查環境是否有異樣。近日一名網友就發現家中流理台下方地板，竟冒出一種固體的泡泡，讓他焦急上網詢問原因，而許多網友也馬上點出真相，並警告原PO「漏水你害的！」

原PO在批踢踢實業坊發文表示，家中流理台下方的地磚縫隙中，冒出類似泡泡的東西，原先想要移除，卻發現它不是普通的泡泡，而是類似固態的泡棉，隨後原PO貼出照片，急問「為什麼會突然跑出這種東西？」

該文一出，不少網友一看到照片，立刻就點出兇手，紛紛留言「發泡填充」、「樓下打發泡劑，乾燥以後美工刀割掉就好」、「發泡劑，堵漏水用的」 、「你家樓下有人在做防水或冷氣工程」。

而許多民眾則進一步點出背後真相，直言「樓下在打針抓漏水」、「你排水管應該破了」、「鄰居修漏水，結果有裂縫的是你家」、「樓下漏水就是你害的」、「等著付錢吧」 等，提醒原PO趕緊確認鄰居是否有漏水狀況，避免引起糾紛。

依據公寓大廈管理條例第6條第1項第2款規定，「他住戶因維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線，必須進入或使用其專有部分或約定專用部分時，不得拒絕。」因此此案例樓下鄰居如在處理漏水問題，必須進入樓上原PO屋內時，不管漏水原因為何，樓上住戶都不可以拒絕。