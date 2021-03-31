快訊

因「新疆棉」被封殺 H&M財務長：大陸約有20家店關閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地板突冒「固體泡泡」清不掉？ 他急問原因遭轟：漏水你害的

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾在流理台下方發現「固態泡泡」，上網詢問原因，引來網友警告「樓下漏水你害的」。 圖擷自批踢踢實業坊
有民眾在流理台下方發現「固態泡泡」，上網詢問原因，引來網友警告「樓下漏水你害的」。 圖擷自批踢踢實業坊

廚房流理台是家中容易藏污納垢的地點之一，若要維持整潔，勢必得定時清理，也能檢查環境是否有異樣。近日一名網友就發現家中流理台下方地板，竟冒出一種固體的泡泡，讓他焦急上網詢問原因，而許多網友也馬上點出真相，並警告原PO「漏水你害的！」

原PO在批踢踢實業坊發文表示，家中流理台下方的地磚縫隙中，冒出類似泡泡的東西，原先想要移除，卻發現它不是普通的泡泡，而是類似固態的泡棉，隨後原PO貼出照片，急問「為什麼會突然跑出這種東西？」

該文一出，不少網友一看到照片，立刻就點出兇手，紛紛留言「發泡填充」、「樓下打發泡劑，乾燥以後美工刀割掉就好」、「發泡劑，堵漏水用的」 、「你家樓下有人在做防水或冷氣工程」。

而許多民眾則進一步點出背後真相，直言「樓下在打針抓漏水」、「你排水管應該破了」、「鄰居修漏水，結果有裂縫的是你家」、「樓下漏水就是你害的」、「等著付錢吧」 等，提醒原PO趕緊確認鄰居是否有漏水狀況，避免引起糾紛。

依據公寓大廈管理條例第6條第1項第2款規定，「他住戶因維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線，必須進入或使用其專有部分或約定專用部分時，不得拒絕。」因此此案例樓下鄰居如在處理漏水問題，必須進入樓上原PO屋內時，不管漏水原因為何，樓上住戶都不可以拒絕。

漏水

延伸閱讀

電費超貴！她檢查租屋處發現「魔鬼細節」秒變臉：被坑一整年

麥當勞薯條很快就變得濕軟難吃？前員工透露「永保酥脆」秘技

小心被204款惡意程式偷扣款！ iPhone用戶照這方法快卸載

除塵膠清AirPods釀慘劇 女大生求救文釣出一票苦主

相關新聞

搭火車竟有專人送「直達便當」 令隔壁乘客點讚稱羨

不論是搭乘台鐵或高鐵，皆可利用線上、手機APP購票，不僅節省時間，更暗藏貼心小服務。有網友分享，他利用台鐵APP購票，且順便預訂了便當，不料三番兩次的經驗卻讓他直呼「買票時可直接訂便當很方便，但卻宣傳地很差」。

地板突冒「固體泡泡」清不掉？ 他急問原因遭轟：漏水你害的

廚房流理台是家中容易藏污納垢的地點之一，若要維持整潔，勢必得定時清理，也能檢查環境是否有異樣。近日一名網友就發現家中流理台下方地板，竟冒出一種固體的泡泡，讓他焦急上網詢問原因，而許多網友也馬上點出真相，並警告原PO「漏水你害的！」

來不及強化農業乾旱因應措施 災損已達3億4211萬

受3月高溫乾旱影響，造成農業災情，經過農委會農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至3月31日17時止)，農業產物估計損...

永豐生理食鹽水pH值不符 回收35批

「永豐生理食鹽水注射液」因酸鹼值不符規定，主動下架35批，但衛福部食藥署表示，確切數量尚未掌握，須等廠商回報。

被蔡總統點名減重 醫師建議蔡易餘要做到這五件事

桃園市長鄭文燦瘦身有成，今天特地在民進黨中常會後量體重。沒想到黨主席蔡英文要求民進黨立委蔡易餘也站上體重計，發現他體重破...

清明連假路況天氣看這！ 國5明上午湧南向車潮 恐塞過夜

清明連假將至，交通部高公局預估，明天上午10時國道5號就會湧入南向車潮，下午4時西部國道也會開始車多。天氣部分，連假前兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。