聽新聞
test
0:00 / 0:00
地板突冒「固體泡泡」清不掉？ 他急問原因遭轟：漏水你害的
廚房流理台是家中容易藏污納垢的地點之一，若要維持整潔，勢必得定時清理，也能檢查環境是否有異樣。近日一名網友就發現家中流理台下方地板，竟冒出一種固體的泡泡，讓他焦急上網詢問原因，而許多網友也馬上點出真相，並警告原PO「漏水你害的！」
原PO在批踢踢實業坊發文表示，家中流理台下方的地磚縫隙中，冒出類似泡泡的東西，原先想要移除，卻發現它不是普通的泡泡，而是類似固態的泡棉，隨後原PO貼出照片，急問「為什麼會突然跑出這種東西？」
該文一出，不少網友一看到照片，立刻就點出兇手，紛紛留言「發泡填充」、「樓下打發泡劑，乾燥以後美工刀割掉就好」、「發泡劑，堵漏水用的」 、「你家樓下有人在做防水或冷氣工程」。
而許多民眾則進一步點出背後真相，直言「樓下在打針抓漏水」、「你排水管應該破了」、「鄰居修漏水，結果有裂縫的是你家」、「樓下漏水就是你害的」、「等著付錢吧」 等，提醒原PO趕緊確認鄰居是否有漏水狀況，避免引起糾紛。
依據公寓大廈管理條例第6條第1項第2款規定，「他住戶因維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線，必須進入或使用其專有部分或約定專用部分時，不得拒絕。」因此此案例樓下鄰居如在處理漏水問題，必須進入樓上原PO屋內時，不管漏水原因為何，樓上住戶都不可以拒絕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言