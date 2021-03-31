搭火車竟有專人送「直達便當」 令隔壁乘客點讚稱羨

不論是搭乘台鐵或高鐵，皆可利用線上、手機APP購票，不僅節省時間，更暗藏貼心小服務。有網友分享，他利用台鐵APP購票，且順便預訂了便當，不料三番兩次的經驗卻讓他直呼「買票時可直接訂便當很方便，但卻宣傳地很差」。

一名網友於《爆怨公社》上發文分享，他經常搭乘台鐵往返各地，其中一項服務「買車票訂便當」更是讓他備感便利，但同時他也提到「台鐵APP購買用餐時段車票可以直接訂便當，這件事似乎宣傳地很差」。原來，有次原PO透過APP預定便當，當服務人員送來便當後，卻令後座的阿嬤驚訝不已，同時吵著要購買便當，但服務員表示「這是送預定的，販賣的要等一下」。

而後又有一次，服務員推著餐車將預定的八角便當拿給原PO後，後方乘客起身購買便當時也指定要購買「同款便當」，卻遭服務員冷漠回覆「那個是購票預訂的」，對此原PO搖頭直呼「我想她應該被問得真的很煩了吧！」

網友們紛紛留言表示「預定服務真的很方便」，「我也訂過真的超方便的」、「真的超方便，有時候一睡就錯過了便當車」、「有一次出差用這個功能預定，但沒趕上車，便當就出發了」。

也有內行網友補充，「台鐵預訂便當服務雖然很方便，但並不是每台列車都有」、「也要看的，我訂來回車票剛好都沒有訂便當的選項」、「還要看車種、時間…想訂也要有緣份」。