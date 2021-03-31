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來不及強化農業乾旱因應措施 災損已達3億4211萬
受3月高溫乾旱影響，造成農業災情，經過農委會農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至3月31日17時止)，農業產物估計損失計3億4211萬元；其中，以屏東縣損失3億4047萬元最多，其次是南投縣損失83萬元及雲林縣損失81萬元較為嚴重；可辦理現金救助或低利貸款。
今年缺水，農委會上周五才開強化農業乾旱因應措施記者會，針對不同作物，輔導不同節水措施，當時說，沒辦法預測乾旱未來是否納災損，因為天然災害有其規範，農民會窮盡各種手段去防範，若知道有辦法維持產量與品質，會窮盡力量去做，因此不會考慮納為災損，會回歸天然災害認定。
才不到一周，就公布天然災害救助金額超過3億。農委會推估，損失金額3億4211萬元，農作物被害面積2319公頃，損害程度49％，換算無收穫面積1131公頃，受損作物主要為改良種芒果，被害面積1834公頃，損害程度53％，換算無收穫面積976公頃，損失金額3億730萬元，其次為洋蔥、本地種芒果、荔枝及枇杷等。
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