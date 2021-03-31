挺綠能發電 蘇貞昌：已超過核一核二總發電量

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台電公司在台南將軍及七股區鹽灘地，興建全國最大地面光電場，今下午舉行啟用儀式，記者謝進盛／攝影
台電公司在台南將軍及七股區鹽灘地，興建全國最大地面光電場，今下午舉行啟用儀式，記者謝進盛／攝影

台電公司斥資96.5億元在台南將軍及七股區鹽灘地，興建全國最大地面光電場，今下午舉行啟用儀式，行政院長蘇貞昌說，台灣綠能發電量在前幾天已超過核一核二共3部機組所有發電量，具有重大意義。

台電這光電場去年動工，利用台南將軍、七股區214公頃廢棄鹽灘地，用48萬片光電板再度打造全台地面最大、裝置容量達150MW(15萬瓩)的台南鹽田太陽光電場，未來有必要，還能擴充機組，達300MW(30萬瓩)。

今下午舉辦「億起再生 綠能府城」台南鹽田太陽光電場啟用典禮，邀請蘇貞昌、台南市長黃偉哲、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮與台電董事長楊偉甫等人，共同見證全國地面最大、世界第46大的太陽光電場啟用，年發逾2億度電，提供逾5萬家戶整年用電。

蘇貞昌致詞時感謝台電及參與廠商辛苦付出，同時提早完工，也感謝黃偉哲在中央推動綠能發電過程中協助。他也逐一頒獎給台達電子、台電公司、華城電機等，一起見證值得國人驕傲的MIT光電綠能產業鏈誕生。

蘇指出，台電蓋這全國最大地面發電場，全部採用國產廠商，克服最大困難，還能提早完成這，真的不容易，他也透露，台灣綠能發電在前幾天已超核一核二共3部機組所有發電量，他更肯定台電興建過程，兼顧生態保育，特別趕來感謝辛苦的工作人員。

台電表示，本案完成後名列世界第46大，更是攜手近10家國產設備業者打造出來的「MIT綠能產業鏈」，完工後每年可發逾2億度綠電，提供超過5萬個家庭全年用電，也帶來每年11.4萬噸減碳效益，且仍保有場址既有滯洪功能。

蘇貞昌頒獎感謝參與廠商辛苦付出。記者謝進盛／攝影
蘇貞昌頒獎感謝參與廠商辛苦付出。記者謝進盛／攝影
台電公司在台南將軍及七股區鹽灘地，興建全國最大地面光電場，今下午舉行啟用儀式，記者謝進盛／攝影
台電公司在台南將軍及七股區鹽灘地，興建全國最大地面光電場，今下午舉行啟用儀式，記者謝進盛／攝影
經濟部長王美花（右起）、行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲、財政部長蘇建榮等人出席啟用儀式。記者謝進盛／攝影
經濟部長王美花（右起）、行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲、財政部長蘇建榮等人出席啟用儀式。記者謝進盛／攝影

台電 蘇貞昌 核二

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