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被蔡總統點名減重 醫師建議蔡易餘要做到這五件事

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
立委蔡易餘體重破百，黨主席蔡英文下令蔡易餘要在3個月內減重至100公斤以下，笑說否則將「開除黨籍」。 圖／截自桃園市長鄭文燦臉書
立委蔡易餘體重破百，黨主席蔡英文下令蔡易餘要在3個月內減重至100公斤以下，笑說否則將「開除黨籍」。 圖／截自桃園市長鄭文燦臉書

桃園市長鄭文燦瘦身有成，今天特地在民進黨中常會後量體重。沒想到黨主席蔡英文要求民進黨立委蔡易餘也站上體重計，發現他體重破百，笑說蔡易餘要在3個月內減重至100公斤以下，否則將「開除黨籍」。蔡易餘減重是否為不可能的任務？醫師信心喊話，只要做到五件事，完成目標並非難事。

開業肝膽腸胃科專科醫師蕭敦仁提供的五大減重撇步，分別是不吃白色澱粉、澱粉食物放冷再吃、不喝含糖飲料、一星期走路3天，每次30分鐘到1小時，還有睡眠時間至少要有7小時。如果能夠做到，一周減重減0.5到1公斤，三個月就約能減重12公斤，蔡易餘目前109公斤，三個月內體重就可低於100公斤。

蕭敦仁建議，飲食應「減醣」，主食的白米可以換成糙米飯或改吃全麥麵；如果要吃澱粉類食物，「冷吃比熱吃好」，一公克醣類提供4大卡熱量，如果放冷再吃，澱粉成分中的抗性澱粉增加，熱量降為2.7卡，有助減重。蕭敦仁強調，含糖飲料不要喝，若實在想喝飲料，可以喝零卡飲品、白開水或黑咖啡。

還需配合運動，蕭敦仁說，「只要稍微走路就有效果，去附近公園就可以了，重要的是持續做」，一星期走路3天，每次走30分鐘到1小時即可；每日獲得充分休息也很重要，「睡眠時間最少要有7小時」。

立委蔡易餘體重破百，黨主席蔡英文下令蔡易餘要在3個月內減重至100公斤以下，笑說否則將「開除黨籍」。圖／截自桃園市長鄭文燦臉書
立委蔡易餘體重破百，黨主席蔡英文下令蔡易餘要在3個月內減重至100公斤以下，笑說否則將「開除黨籍」。圖／截自桃園市長鄭文燦臉書

減重 蔡易餘

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