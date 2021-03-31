清明連假住房回溫 高雄市不少飯店訂房達8成

清明連假將至，高雄各飯店訂房率不惡，部分星級飯店已達8、9成，一些房間數較少卻具品牌的飯店，訂房幾乎爆滿，此波連假，以大港橋及高雄流行音樂中心周遭的飯店最受惠，業者感受到「大港開唱」、海音館滿載測試的效應餘溫。

老字號漢來飯店表示，往年同期，住房約近9成，去年爆發新冠疫情後，住房需求明顯下降，這波清明假期有感受到回溫。分析原因，亞灣及哈瑪星、駁二藝術特區一帶，因市府幾場大型活動打開能見度，不少中北部客趁著南部好天氣，想來感受看看。飯店為此在4月4日、5日推出加碼專案，市景精緻客房每房2999元起。

走路就能到大港橋及駁二的高雄福容飯店，4天連假訂房達9成，飯店打鐵趁熱，4月30日前推買二送二專案。鄰近的老字號國賓飯店、翰品飯店，這波連假未特別推行銷專案仍獲青睞，住房亦有8成左右。

義联集團旗下義享天地的朕豪酒店剛改名為「萬豪酒店」，住房率也拉長紅，飯店表示，萬豪會員為數不少，要消化或積點數，高雄唯有義享的「萬豪酒店」，最近從房價拉高，就可嗅出很夯。