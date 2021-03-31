永豐生理食鹽水酸鹼值不符規定 35批全下架

家家戶戶廚房皆配有瓦斯爐，快速加熱點火的便利性也深受主婦們喜愛，通常一用就是好幾年，平日裡的維護與修繕也十分重要。有網友分享，近日使用瓦斯爐時驚覺「點不著」，原因曝光後讓原PO驚呼「用這麼多年才發現！」

2021-03-31 18:24