清明連假路況天氣看這！ 國5明上午湧南向車潮 恐塞過夜

清明連假將至，交通部高公局預估，明天上午10時國道5號就會湧入南向車潮，下午4時西部國道也會開始車多。天氣部分，連假前兩天各地晴到多雲，第三天起北部東半部會有零星雨勢。

高公局說，明天就會有南向車潮，不過以下班車流為主，下午4時車流量會增加，直到晚上8時西部國道車流會慢慢紓解。至於國5則是明天上午10時南向車流量會增加，晚上8時會再有另一波，預計塞到深夜12時、實施匝道封閉才會結束。高公局說，會盡量讓國5時速不要低於40公里。

高公局說，明天國道將比一般周五交通量多一成左右，南向車潮最多則落在後天、連假第一天，預測交通量達122百萬車公里，直逼春節的大年初一。當天共有六大地雷路段，包含國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國1北向圓山-大華系統；國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統；國5南向南港系統-坪林。連假首日5時起出現車多至下午4時始紓解。

至於連假第二天，國道有七大易塞路段，包含國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北上圓山-大華系統；國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰系統；國5南下南港系統-坪林、北上宜蘭到坪林。

清明節當天，高公局說是北上最塞的一天，全天估有九大地雷路段，包含國1北上圓山-大華系統、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北；國3北上關西-大溪、竹山-中興、霧峰系統-霧峰；國5北上宜蘭到坪林；國6西向舊正到霧峰系統。

至於4月5日收假日，則有8大地雷路段，包含國1北上南屯-后里、西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北；國3北上關西-大溪、竹山-中興、霧峰系統-霧峰；國5北上宜蘭到坪林；國6西向舊正到霧峰系統。

高公局說，為避免交通壅塞惡化，規畫假期間實施國1、國3及國5匝道封閉措施，連假第一天及第二天（4月2日及3日），每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道（石碇封閉期間改為大客車專用道）、每日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道；連假第3日及第4日（4月4日及5日），每天7至晚間7時，封閉國1虎尾北向及國3間雙向入口匝道、每日0至24時，封閉國1埔鹽系統及西濱北向入口匝道，建議用路人開車出門前先透過高速公路1968App或網站查詢疏導措施，妥善規畫行車動線，高公局預祝大家清明節連假行車平安。

另依據中央氣象局預報，清明節連假前一日至第二天（4月1日至3日）轉偏南風，各地天氣為晴到多雲、東部局部雨，第3日及第4日（4月4日清明節及5日）東北風稍增強，各地氣溫稍降、北東部零星雨勢。用路人於清明節連假行駛國道若遇下雨或車多壅塞時，請注意雨天視線不佳，並與前車保持安全行車距離，小心駕駛。