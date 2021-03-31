仁寶集團欲投資瑞芳醫院 非醫療長照機構全國首例

新北市東北角醫療資源不足，唯一大型醫院瑞芳礦工醫院因過於老舊，預計2025年拆除，市府決定以BOT方式在瑞芳市區興建一棟地上9層、地下2層的瑞芳醫院，投資金額約10億。但由於地方偏遠，業者投資意願不高，原訂去年要招商完成，至今仍未找到廠商簽約，民代憂心再拖下去，恐無法如期在2025年完工，與礦工醫院交接。新北市衛生局回應，目前已在與仁寶集團談合作事宜，四月中會議約，會努力在原訂期程內啟用。

瑞芳礦工醫院建於1982年，是瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區唯一的大型醫院，但該建築物混凝土氯離子含量高於標準，又有耐震度不足等房舍結構安全疑慮，原本營運到2021年。考量瑞芳醫院興建期程無法即時銜接，經相關技師鑑定後，能延長使用到2025年。

新北市政府希望滿足區域內的長期照護需求，相關團隊研議後，決定在瑞芳火車站400公尺處興建一棟地上9層、地下2層的瑞芳醫院，該醫院結合醫療與長照服務的複合型設施，設立住宿式長照機構135床、急性一般病床33床、日照中心及門診，還提供24小時急診醫療服務及停車場，盼能提供民眾更好的服務品質。

據了解，新北市規畫此案BOT須企業投資10億元，但由於在偏鄉人口少，要經營醫院其實較為困難，衛生局曾找上慈濟等大型醫院，但都遭到婉拒，本來預計在去年就要完成招商，但沒想到至現在都還找不到企業願意投資，期程延宕。

林裔綺表示，新北市政府本預定去年底就完成簽約，但現在已經3月都還沒有結果，擔心若沒順利找到業者合作，瑞芳醫院無法在2025年完工，屆時瑞芳礦工醫院也無法繼續營業，那瑞芳、平溪、雙溪、貢寮恐會出現一家大醫院都沒有的窘境。

衛生局指出，經與多方潛在廠商洽談後，仁寶集團表現出高度興趣，雙方已經在談論合作事宜，預計4月會正式議約，若順利的話，將近快簽約，確定合作事宜，早日開工，趕在2025年完工，不會讓東北角出現沒有大型醫院的情形。

衛生局補充，依照促參法，只要法人結合專業的第三人，就能參與醫療機構BOT案，如果真由仁寶搶下經營權，將會是全台第一家「非醫療長照專業機構為最優申請人 」，但民眾也不用擔心，市府會嚴格監督，讓東北角居民也能享受與都市民眾相同的醫療品質。