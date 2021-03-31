有伴一起閱讀 激發更多創意力

與同好一起讀書，可以激發更多創意。西班牙研究指出，大多數人偏好在安靜獨立的空間閱讀，但其實和同好一起讀書、討論內容，可以激發更多創意力，也可以對書本理解更徹底，因此專家建議喜歡閱讀的人可以多加入讀書會，讓閱讀更添樂趣。

Study Finds報導，根據馬德里大學和卡洛斯三世健康研究所的合作研究，發現和同好一起閱讀，可以激發更多創造力，且透過討論，可以對書本的內容理解更深入。

馬德里大學的心理生物研究員奧爾特加表示，雖然大眾普遍認為讀書要在獨立且安靜的環境下進行，但人們獨自閱讀時，語言處理較為單一，並受到自身有限的知識約束，但如果跟他人一起討論，從他人的言語和意見中可以活化思考，進而激發更多創意。

研究團隊利用腦電圖偵測人們在閱讀時的腦部活動差異，將受試者分為單獨閱讀以及團體閱讀兩組，受試者的閱讀文本中都包含細微的句子結構和語義錯誤，結果顯示，團體閱讀的受試者更容易發現文本中的錯誤，且腦電圖中顯示腦部的活躍程度更高，尤其是社交和注意力區域。

Commbox報導，研究團隊認為，透過和他人討論分享的啟發是學習，可以活化腦部活動，並且吸收他人的意見，轉變為自己的創意來源，但單獨閱讀時，大腦對於訊息的處理較為單一，自然也無法激發太多創意力。

專家建議，愛好讀書的民眾可以多多參與讀書會，或是尋找志同道合的朋友一起閱讀，並且互相分享心得和問題；除了訓練思考，也能訓練與他人的溝通社交能力。

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