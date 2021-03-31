重視心臟健康 可降低癌症罹患風險

維持心臟健康，有助於降低各類型的癌症罹患風險。研究顯示，維持心臟健康不但能避免罹患心血管疾病，還能降低罹癌風險。專家建議，要維持心臟健康，就要從控制血壓和膽固醇開始，養成規律運動和清淡飲食的好習慣，都是保養心臟的好方法，一旦養成對心臟有益的生活習慣，罹癌的風險自然跟著降低。

心臟腫瘤學期刊報導，位於美國麻州總醫院的研究小組發現，擁有健康的心臟不僅可以避免心血管疾病（目前為世界前幾大死因之一），且心臟健康的人，罹癌風險（無論哪種癌）的風險也會跟著降低，反之心臟衰弱、不健康者，罹患各種癌症的機率也較高。

專家認為，心臟健康的人會積極養成健康生活習慣，如不抽煙喝酒、少吃油膩食物等，以控制血壓、膽固醇、降低血糖等，且有規律運動，當生活習慣好，罹癌風險自然也較低，如心臟健康的人因為不抽菸，罹患咽喉癌的機率自然變低，不喝酒的人罹患肝癌的機會也大幅減少。

一舉數得

Healthline報導，研究人員的數據來自佛雷明心臟研究和腎臟、血管疾病研究，共約2萬份數據，並針對2萬個受試者，標記可能造成心血管疾病的因素，例如高膽固醇、高血壓、糖尿病等。

分析對比發現，當罹患心血管疾病的風險指數每增加5%，癌症罹患風險就會增加16%。另外，排鈉利尿胜胜（診斷心臟是否衰竭的關鍵物質，通常水平越高代表心臟越衰弱）水平最高的三分之一者，與利尿钠肽水平最低的三分之一的人比較，罹癌的機率高出40%。

專家建議，雖然癌症的罹患風險高低可能存在基因遺傳要素，但只要心臟保養得宜，減少心血管疾病的同時也能有效減少罹癌機會，可謂一舉數得。

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