每五人就有一位「代謝症候群」 國泰健檢最新調查出爐

心寬體胖不一定好命，卻可能要命！國泰健康管理中心針對「代謝症候群」最新調查，近三年27.2萬筆的客戶資料裡，50歲以下男性每5位就有一位高血壓，每4人就有一人空腹血糖及三酸甘油脂過高，顯示慢性病因子正找上男性青壯族群，院長葉勳龍表示，代謝症候群是國人第二大死因心臟病的隱形殺手，並與第二型糖尿病息息相關，呼籲定期健檢才能及早控制遠離。

35歲的孔先生，大學時代體重就來到90多公斤，踏入社會更因工作忙碌，飲食不正常，曾有一周兩次宵夜訂過8桶炸雞紀錄，體重直逼110kg，2018年在護理師老婆的鼓勵下首次健檢，成績果真滿江紅，經專業營養師指導搭配運動，兩年半成功甩肉37公斤，來到72.9kg，體脂肪重也減掉了22.7kg，三高數字隨之由紅翻黑，孔先生說，媽媽現在好像多了一個新兒子，而親姐姐也是肥胖體質，爸爸還有高血壓，希望以身示範，讓家人了解真正的健康。

葉勳龍表示，血壓高、腰圍粗、空腹血糖高、三酸甘油脂高、高密度膽固醇偏低這五項指標，只要符合其中的三項，就是「代謝症候群」，雖然不是疾病，卻是一群容易導致心血管疾病的危險因子總稱，這份調查也發現，40歲以上不分男女，符合代謝症侯群比率高達兩成，等於每五位就有一位。

葉勳龍本身也是國泰心臟內科主治醫師相當驚訝，「在醫院看到的都是病人，原來健康人潛藏的風險值也這麼高。」除了腰圍、血壓可以自我檢查，血糖、血脂若不抽血常常混然不知，等到有症狀才就醫，通常為時已晚。

令人同樣意外的數字還包括：50歲以上男性空腹血糖大於100的比率高達51.4%，等於兩名中年男性就有一位高血糖；小於50歲的男性也有23.7%的血糖異常，這類族群容易產生胰島素阻抗，無法正常代謝血糖，進而引發腦血管、心臟病等。

此外，隨著年紀增長，女性因為更年期失去賀爾蒙保護，肌肉流失變高、內臟脂肪堆積，大幅提高代謝症候群的發生，調查指出，50歲以上女性腰圍過粗比率占了48.5%，高血壓比例22.8%、高血糖36%、16.4%三酸甘油脂偏高，與不到50歲女性相比，發生比率通通多出四倍。