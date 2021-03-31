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4月天然氣漲價 每戶平均每月多繳12.90至19.35元

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
天然氣。路透
天然氣。路透

中油宣布，自明（1）日凌晨零時起，4月份國內天然氣價格平均調漲5.98%，等於家庭用戶每月平均增加約12.90至19.35元；2日凌晨零時起，4月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油表示，天然氣因國際原油及液化天然氣價格持續上揚，國內全年平均進口氣源成本隨之增加，依據政府核定的天然氣價格公式計算，4月份國內天然氣價格應大幅調漲，以反映進口氣源成本，為配合政府穩定物價政策，4月份天然氣價自4月1日起平均調漲5.98%，其中公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調漲0.43元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約12.90至19.35元。

液化石油氣價格，依液化石油氣計價公式計算結果，4月份液化石油氣每公斤應調降2.7元；但自2019年10月至2021年3月為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計未調足的吸收金額達每公斤11.4元，故本月價格不調整，先回補部分吸收金額；還沒回補的吸收金額每公斤8.7元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

化石 中油

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