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新增50家！全聯外送服務拼第一 限時不限金額10%回饋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯躍登生鮮雜貨外送第一品牌，4月1日起PXGo!小時達新增50家門市服務北中南部。圖／全聯福利中心提供
全聯躍登生鮮雜貨外送第一品牌，4月1日起PXGo!小時達新增50家門市服務北中南部。圖／全聯福利中心提供

全聯福利中心今年初在自家PXGo!小時達、UberEats雙平台同步展開雙北50家店線上外送服務，除了「隨點即送」的即時宅配外送，PXGo!小時達更可提供預約送貨、到店取貨等貼心服務，皆廣受消費者歡迎，平均為門市增加約1成業績，也吸引不少年輕族群加入。全聯今宣布4月1日再增加50家門市，服務擴及基隆、桃園、台中、高雄等區域，預計今年完成200店的線上服務。

全聯福利中心雙平台均精選約2,000品上架，品類涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等，最吸引人的優勢是售價與線下價格相同，首波上線熱銷TOP 3品類分別為，蔬菜水果、海鮮肉品與糖果零食，由此顯示，需要外送服務的主力客群十分依賴生鮮食材的即時外送。

為歡慶第2波50家門市上線服務，「小時達」自4月1日至5月6日期間再祭出5重優惠加碼回饋，包括使用「PXGo!小時達」下單並使用PX Pay支付，不限金額享10%回饋（單日單卡上線回饋5,000點）；單筆消費滿399元享免運；單筆消費滿699元，可用1元加購衛生紙1串，每日每店限量；自4月9日起，消費不限金額加購厚棒廚房紙巾1入只要25元，每日每店限量；還有週週精選商品下殺驚爆價。

另外，Uber Eats也同步推出歡慶活動，自4月1日起至4月30日，打開平台輸入「全聯抵家」優惠序號，即可享1個帳號1次單筆訂單7折優惠（最高折抵150元）。

PXGo!小時達與UberEats線上雙平台精選約2,000品，品類涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等，售價與線下價格相同。圖／全聯福利中心提供
PXGo!小時達與UberEats線上雙平台精選約2,000品，品類涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等，售價與線下價格相同。圖／全聯福利中心提供

生鮮 衛生紙 Uber 全聯

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