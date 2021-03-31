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瓦斯爐點不著！他得知原因後驚呼「用了這麼多年才發現」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO家中的瓦斯爐始終點不著，研究後發現竟是以「電池」點火運作。圖擷自爆廢1公社
原PO家中的瓦斯爐始終點不著，研究後發現竟是以「電池」點火運作。圖擷自爆廢1公社

家家戶戶廚房皆配有瓦斯爐，快速加熱點火的便利性也深受主婦們喜愛，通常一用就是好幾年，平日裡的維護與修繕也十分重要。有網友分享，近日使用瓦斯爐時驚覺「點不著」，原因曝光後讓原PO驚呼「用這麼多年才發現！」

一名網友於《爆廢1公社》上發文分享，他日前於家中準備下廚時，卻發現瓦斯爐怎麼也點不著，便低頭查看尋找原因。當他定睛一看後發現，瓦斯爐竟是以「電池」點火，只要更換電池便可讓瓦斯爐重新運作，他訝異道「用了這麼多年，才發現它是吃電池的」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

網友紛紛表示「真的不知道」，「我長這麼大，現在才知道，用打火機點了好幾年」、「我家用了快15年了，在2年前才發現電池的，這中間一直用點火槍點瓦斯爐」、「跟我一樣哈哈，還以為壞了」、「哭啊，真的有電池耶」、「長知識了」、「我以為瓦斯爐壞了就找維修人員來，然後跟我說這要換電池，我就花了300元，找服務人員來幫我換電池」。

也有內行網友補充，「那是點火器電池」、「跟熱水器一樣…用電池點火的」、「點火器當然都吃電池啊」、「點火用電池，但越多功能的電器，用電相對更快」。

瓦斯爐竟是以「電池」點火運作，令原PO直呼「用這麼久才發現！」。圖擷自爆廢1公社
瓦斯爐竟是以「電池」點火運作，令原PO直呼「用這麼久才發現！」。圖擷自爆廢1公社

爆廢公社

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