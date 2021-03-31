把台灣人當「盤子」？迪卡儂認了漲價幅度高達3成

在全台擁有17家運動用品量販店的迪卡儂在立委揭露去年收到超過4億元的動滋券補助，因此漲價策略格外引人注目，讓消費者百思不得其解。部分款式的漲幅還超過5成，針對消費者的疑慮，業者也正式作出回應，並透露調漲是品牌既定策略，同時價格上漲的商品佔比為全品項的近一成，平均漲幅也逼近三成。

迪卡儂（DECATHLON）官方表示，由於2020年疫情嚴峻，所以導致國際物流運送、製作成本增加，原訂於去年夏天就要調漲售價，但適逢動滋券的推出，讓業者決定緩漲，共體時艱。但也在聲明中承認，上漲的商品佔比為全品項的9.8%，漲幅平均達到約26%。聲稱這是為了維持提供消費者多樣化商品選擇，而不得不做的決定。不僅有上漲部分，迪卡儂也提出數據表示，隨之調降價格的商品占比為全品項的7%，降幅約在33%。

迪卡儂正式聲明如下：

「去年開始受到全球疫情的影響，導致產品的製造成本、運輸成本大幅成長，原訂2020夏天的調漲政策，考量到整體環境的不景氣，我們決定暫緩並維持原價，但在所有成本持續增加的狀況下，我們已經抵擋不住，為維持商品品質且持續提供多樣化的商品，我們決定延至今年2月開始針對部分商品價格進行調整。

此次受影響的商品調漲佔比為全品項的9.8%，漲幅約在26%我們也同步將部分商品調降，占比為全品項的7%，降幅約在33%，其中雖有少數商品價格高於其他國家，但我們仍舊有將近128個商品維持全球最低價，例如最熱賣的99包，跑鞋，壺鈴...等等。」