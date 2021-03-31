快訊

影／暖心男幫小兄妹付帳身分曝光 炒飯功夫還獲950萬點閱

評／「大排長榮」後誰來賠？長賜輪事件的責任歸屬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把台灣人當「盤子」？迪卡儂認了漲價幅度高達3成

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
在全台擁有17家運動用品量販店的迪卡儂因為調漲商品價格幅度逼近3成，因此讓消費者譁然。圖／摘自迪卡儂臉書
在全台擁有17家運動用品量販店的迪卡儂因為調漲商品價格幅度逼近3成，因此讓消費者譁然。圖／摘自迪卡儂臉書

在全台擁有17家運動用品量販店的迪卡儂在立委揭露去年收到超過4億元的動滋券補助，因此漲價策略格外引人注目，讓消費者百思不得其解。部分款式的漲幅還超過5成，針對消費者的疑慮，業者也正式作出回應，並透露調漲是品牌既定策略，同時價格上漲的商品佔比為全品項的近一成，平均漲幅也逼近三成。

迪卡儂（DECATHLON）官方表示，由於2020年疫情嚴峻，所以導致國際物流運送、製作成本增加，原訂於去年夏天就要調漲售價，但適逢動滋券的推出，讓業者決定緩漲，共體時艱。但也在聲明中承認，上漲的商品佔比為全品項的9.8%，漲幅平均達到約26%。聲稱這是為了維持提供消費者多樣化商品選擇，而不得不做的決定。不僅有上漲部分，迪卡儂也提出數據表示，隨之調降價格的商品占比為全品項的7%，降幅約在33%。

迪卡儂正式聲明如下：

「去年開始受到全球疫情的影響，導致產品的製造成本、運輸成本大幅成長，原訂2020夏天的調漲政策，考量到整體環境的不景氣，我們決定暫緩並維持原價，但在所有成本持續增加的狀況下，我們已經抵擋不住，為維持商品品質且持續提供多樣化的商品，我們決定延至今年2月開始針對部分商品價格進行調整。

此次受影響的商品調漲佔比為全品項的9.8%，漲幅約在26%我們也同步將部分商品調降，占比為全品項的7%，降幅約在33%，其中雖有少數商品價格高於其他國家，但我們仍舊有將近128個商品維持全球最低價，例如最熱賣的99包，跑鞋，壺鈴...等等。」

疫情 量販店

延伸閱讀

迪卡儂爽收4億補助卻大漲價？網友：把台灣人當「盤子」

聯上連續大手筆 攜手迪卡儂打造6.5億旗艦店！28週年央北代表作 未推先轟動

相關新聞

把台灣人當「盤子」？迪卡儂認了漲價幅度高達3成

在全台擁有17家運動用品量販店的迪卡儂在立委揭露去年收到超過4億元的動滋券補助，因此漲價策略格外引人注目，讓消費者百思不...

每五人就有一位「代謝症候群」 國泰健檢最新調查出爐

心寬體胖不一定好命，卻可能要命！國泰健康管理中心針對「代謝症候群」最新調查，近三年27.2萬筆的客戶資料裡，50歲以下男...

新增50家！全聯外送服務拼第一 限時不限金額10%回饋

全聯福利中心今年初在自家PXGo!小時達、UberEats雙平台同步展開雙北50家店線上外送服務，除了「隨點即送」的即時...

三寶媽家庭工作兩頭燒 壓力大到油頭垢面求醫

高雄35歲婦女是育有三名幼兒的「三寶媽」，休完長達1年的育嬰假重回職場時，部門主管全數換血，工作上需重新適應，回家又要照...

好熱！氣象局高溫資訊 台南午後達36度

中央氣象局今天下午發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，台南市近山區或河谷為黃色燈號，氣溫達36度以上

運動量不足致死占7% 亦易罹失智症

久坐不動會增加死亡及失智等疾病的風險！近日一項研究指出，世界上有7.2%的人死因歸於運動量不夠，而因心臟或心血管疾病所引起的死亡，比例則上升至7.6%。此外，研究人員發現，運動量不足的人罹患失智症的風險恐增加8.1%，高血壓的風險則增加1.6%。外媒建議，每天應運動10至15分鐘，才能有效延長壽命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。