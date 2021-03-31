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內行揭刷卡買高鐵票的省錢關鍵 網：原來要這樣買

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO以金融卡購買高鐵票遭扣手續費，內行網友曝省錢關鍵。高鐵示意圖。記者楊文琪/攝影
原PO以金融卡購買高鐵票遭扣手續費，內行網友曝省錢關鍵。高鐵示意圖。記者楊文琪/攝影

台灣大眾運輸工具多元，許多南北往來的旅客會選擇搭乘高鐵以節省時間，而高鐵購票管道多樣但有些需付手續費，卻不是每個人都知道。就有網友分享，自己大多以金融信用卡購高鐵票，近日卻發現一大秘密，令她崩潰直呼「原來高鐵要這樣買票」。

一名女網友於《Dcard》上發文分享，她平常都是用郵局VISA金融卡在高鐵自動售票機買票，想說自己拿的是金融卡，都乖乖選金融卡購票鍵，但卻發現會被系統收取15元的手續費，令她苦惱不已。近日朋友向她說明道「VISA金融卡可選信用卡購票，這樣就不會扣到手續費」，令原PO長了知識，同時也痛心表示「想想這年累積起來的手續費，不知道可以喝幾杯珍奶了QQ」。

網友們則紛紛留言表示驚訝，「我一直都用APP，結果有次趕車刷VISA金融卡，真的超想哭，我的15元啊」、「我不知道用郵局金融卡會扣15元手續費欸…」、「我上次也是這樣，而且簡訊也不會通知，手續費啊嗚嗚QQ」、「我也被扣嗚嗚」。

也有內行網友表示，「因為選金融卡視同轉帳，當然要手續費囉！」、「當初辦VISA卡都有看過郵局介紹，所以知道如果現場買票按信用卡交易，這樣就不會被扣手續費，如果是刷卡之後APP取票或是高鐵車站取票不用手續費，如果是超商取票應該是要手續費10元一張喔！」

高鐵 信用卡 Dcard

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