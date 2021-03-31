「重建美好未來 終結愛滋」 亞太彩虹基金徵件

最新的世界愛滋病日報告指出，2019年新增感染HIV人數達170萬人，69萬人死於HIV感染相關的原因。而根據吉立亞醫藥在亞太區進行的「新冠肺炎對HIV照護影響調查」結果，新冠疫情導致許多愛滋感染者與易感族群無法規律篩檢、接受治療或取得預防藥物，影響了聯合國愛滋病聯合規劃署(UNAIDS) 2030終結愛滋目標進程。

吉立亞醫藥宣布2021「亞太彩虹基金」以「重建美好未來 終結愛滋」為主題，即日起開始募集企畫，向台灣與其他亞太地區共23個國家及區域的愛滋相關的倡議團體、非政府組織與非營利組織徵求滿足「教育與知識」、「減少健康不平等」、「創造長遠影響及改變的研究」等三大面向的專案。申請日期即日起至2021年 6月 30 日止。

吉立亞醫藥-亞太彩虹基金2018年創立以來，資助亞太地區54個組織，超過60個愛滋照護、教育和宣傳專案，金額近300萬美元。在台灣，有18個社群組織透過亞太彩虹基金支持，在愛滋防治教育、愛滋感染者賦權、醫護人員進階教育、去除汙名與建構愛滋友善環境等不同面向努力，幫助超過130萬人。

中華民國愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧指出，透過彩虹基金支持，有機會將倡議推展到對此議題陌生的地方。根據南部參與民眾、工作者反應，可以發現他們對台灣存在愛滋刑罰不清楚，也驚訝有這樣的權益侵害存在。

吉立亞醫藥台灣分公司總經理彭國書表示，台灣新冠肺炎防疫成績全球有目共睹，愛滋防治也有好表現。去年台灣達到聯合國愛滋病聯合規劃署2020年3個90目標 (90-93-95)，接下來要繼續往2030年3個95目標邁進，而社群在對抗愛滋的路上扮演重要角色。

他指出，「Creating possible是吉立亞醫藥的企業精神，攜手致力改善公衛品質的夥伴是我們的承諾。2021亞太彩虹基金的主題是『重建美好未來 終結愛滋』，希望協助社群在後疫情時代重新踏穩對抗愛滋的腳步，透過更多創新計畫來持續抗疫動能，往終結愛滋目標邁進。」