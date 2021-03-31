運動量不足致死占7% 亦易罹失智症

久坐不動會增加死亡及失智等疾病的風險！近日一項研究指出，世界上有7.2%的人死因歸於運動量不夠，而因心臟或心血管疾病所引起的死亡，比例則上升至7.6%。此外，研究人員發現，運動量不足的人罹患失智症的風險恐增加8.1%，高血壓的風險則增加1.6%。外媒建議，每天應運動10至15分鐘，才能有效延長壽命。

不運動失智風險增8%

根據《獨立報》報導，近日在《英國運動醫學雜誌》上發表的一項研究顯示，每14人中就有1人因久坐不動而死亡。研究人員發現，世界上有7.2%的人死因歸於運動量不足，若僅看因心臟或心血管疾病所引起的死亡，比例則上升至7.6%。

根據《CNN》報導，這項研究對168個國家／地區收集的數據進行分析，研究結果顯示，很少運動或幾乎不運動的人，罹患非傳染性疾病的風險增加，如抑鬱症、失智症等。研究人員發現，運動量不足的人罹患失智症的風險恐增加8.1%，高血壓的風險則增加1.6%。

多動能延長壽命

據該報告所稱，運動量不足的定義為：每週沒有做到至少150分鐘的中強度運動，或每週沒有做到至少75分鐘的高強度運動，又或是沒做到兩者間等效的組合。

研究作者Peter Katzmarzyk表示，這可能是因為人們可以使用的便利設施增加。世界衛生組織體育活動負責人Fiona Bull則表示，人們可能更傾向使用交通工具，而不是走路或騎腳踏車。因此，她認為政府需要投資基礎設施，例如步行和騎腳踏車的區域，這樣人們就可以盡情享受戶外活動。

CNN健康版撰稿人Dana Santas建議，每天運動10至15分鐘。有些人可能認為需要鍛鍊1個小時，但她說每天只要運動11分鐘，就能夠延長壽命。另一位健康版撰稿人Stephanie Mansour則建議在手機上設置鬧鐘，每小時響1次或一天響3次，提醒自己要站起來伸展一下。

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