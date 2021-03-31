清明4天連假 台東飯店旅宿訂房率逾8成

清明4天連假即將開始，台東飯店旅宿業訂房率逾8成。面對疫情，業者不敢大意，維持防疫作為，量體溫及洗手消毒，只要發燒或居家檢疫及居家隔離者婉拒入住。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，這次清明連假4天，前2天的住房率比較高，全台東住宿率已有8成多了，比起3月淡季，4月訂房率相對成長不少。

「這幾天預約電話不少。」劉姓民宿老闆說，2月民眾就開始訂房詢問，4天連假的前2天4間房間幾乎已訂光，詢問同業有無房間，狀況也是一樣。

凱旋星光酒店董事長李樹奼說，在國人還是無法出國旅遊的情況下，相對國旅持續很熱，目前台東富岡往返綠島客輪4月2日至3日船班訂票增加，訂房狀況隨著接近假期，持續升高。

不過，飯店業者面對疫情，也維持防疫高規格，包括旅客住房前、退房後消毒，進出量體溫及提供防疫品給旅客使用，只要發燒或居家檢疫及居家隔離者婉拒入住，讓民眾放心入住。