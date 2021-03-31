法國貝麗酒莊一級園葡萄酒 限時體驗價300元喝兩杯

位於台北市大安區的星坊旗艦店，即日起至4月11日舉辦最新代理法國酒貝麗酒莊（Domaine Belleville）限時品飲體驗活動，活動期間每天下午一點至五點為止，只要300元就能喝到兩款法國一級園葡萄酒紅白酒各75毫升。每日限量5組，名額有限。

貝麗酒莊在法國 Rully旁的地區誕生，由夜丘菁華區的起點 Gevrey Chambertin 往南延伸至 Mercurey，橫跨多個夜丘精華村莊，更是著名勃根地大師克萊夫•科茨（Clive Coats MW）在其著作《勃根地葡萄酒》（Wines of Burgundy）中，列為呂利（Rully）村領先代表名莊第1名。

酒莊遵循「一種氣候、一種葡萄酒」以地塊形式種植葡萄，根據氣候區域訂製不同的作物和做法發展有機耕種。在全年耕作中，每個地塊都能基於作物的實際情況得到個別化關注，讓氣候和風土特徵能完美地反映在葡萄酒中。

現場除了搶先品飲法國一級園風味外，星坊旗艦店更推出獨家優惠，凡參加限時品飲者，於優惠期間購買該酒款可直接現抵，購買同款酒款再享有「買一件、第二件半價」優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

星坊旗艦店

地址：台北市安和路一段10號

電話：02-2751-0999