迪卡儂爽收4億補助卻大漲價？網友：把台灣人當「盤子」

日前立委黃國書在教育及文化委員會時揭露，去年教育部體育署共發出17.75億元動滋券，其中迪卡儂（DECATHLON）體育用品量販店就獲得4億餘元，相比紓困需求最高的職業或業餘運動業。爾後，網友更分享觀察到迪卡儂有部分的產品，相較於過去大漲超過5成，引起消費者譁然。

以高CP值著稱的迪卡儂，因為產品線涵蓋多元，加上價格實惠，是許多人入手運動用品的第一考量，在全台擁有龐大的會員數。然而，在今年就被網友眼尖發現不少熱銷的長賣款，悄悄漲價了，像是數款戶外運動防水外套跟背包，皆上漲超過5成，甚至部分包款還一口氣漲了2,500元，讓消費者無法接受。

還有網友表示，同款外套台灣迪卡儂的售價，遠高於鄰近的中國、香港等亞洲地區，直呼「是把台灣人當盤子？」特別是在立委揭露去年迪卡儂收到超過4億元的動滋券補助，因此漲價策略格外引人注目。而針對漲價一事，記者去電迪卡儂台中總公司，業者則暫時不予以回應，稍晚才會有正式聲明。