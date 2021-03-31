環團兒童節空汙遊行 高市府：會持續一起努力改善空品

高雄環團將在4月4日下午1點舉行高雄反空汙抗暖化遊行，今上午數十個公民團體集結在市政府前發表幾大訴求，包括減碳改善空汙、2032無煤高雄、興達煤電停機除役等。高雄市環保局表示，市府與環團目標一致，會積極辦理。

環團指針對空汙的脫煤期程，包括對抗氣候暖化的減碳目標都是當務之急，呼籲政府要重視空汙侵害南部孩童的健康權，並正面回應遊行的訴求，也希望兒童節遊行有更多家長父母出來發聲。

南部反空汙聯盟發言人李建誠表示，高市府加入國際脫煤者聯盟後，以積極去煤為目標值得肯定。但老舊興達煤電應立即除役，大林超超臨界燃煤應設定15年運轉期限，燃煤汽電共生要在兩年內退場轉型，作出2032年高雄無煤電的宣示。

要健康婆婆媽媽團洪秀菊表示，全台PM2.5冠軍中鋼減煤是責無旁貸，煉焦高爐應該廢除一座，才能大幅降低有毒的懸浮微粒和碳排。而林園的石化廠長期工安意外不斷，應該全面強制總體檢，檢修老舊洩漏設備元件，以護居民與勞工安全。

大社環境守護聯盟代表吳忠穎表示，大社降編至今還未實現，盼市府促中央盡快處理。

環團也特製三款手繪設計防護口罩，將送給參加遊行的民眾。遊行適逢兒童節及清明連假，當天也會有劇團表演及踩高蹺、氣球小丑和扮裝互動等親子活動，盼民眾注意空汙危害。遊行將從市政府走到行政院南部辦公室，分別向地方和中央政府呼籲訴求。

環團提出的3大主訴求包括高雄宣布氣候緊急、2021推行綠色新政，減碳改善空汙、中南部為優先，2032無煤高雄、2050淨零碳排。

另在地6訴求包括興達煤電停機除役、中鋼減少一座高爐、大社降編產業轉型、空汙應變門檻降低、校園裝空氣清淨機和林園石化強制檢漏。

環保局空噪科長朱進宏表示，高雄市過去一年空品改善 pm2.5從108年每立方公尺20.5微克，降到109年18.3微克。空品良率也從108年76.9%提升到109年82.8%。

有關環團訴求，朱進宏說，市府跟環團的訴求一致，目標也都一致，就是要改善高雄空品，也在3個月內跟相關團體召開2場空汙防治會議，這些訴求也都有列入討論，也積極辦理。

朱進宏說，其中像興達電廠，秋冬停2部機組外，另2部也要降載50%以下。另也協調中鋼汽電共生鍋爐，在今年3月和9月，各停1和2部燃煤機組共3部。

朱進宏並指，針對林園工業區，市府在推動設備元件加嚴排放檢測標準後，洩漏率也從1.2%降到0.7%。市府會持續跟市民一起努力改善高雄空品。