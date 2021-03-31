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清明連假交通輸運 林佳龍：已做好3個「分流」
因應清明節4天連續假期，交通部已做好各項交通疏運措施，部長林佳龍今天主持台東豐年機場「空側道面改善工程」動工典禮時說，清明節最大疏運措施就是做好分流。
林佳龍說，疏運分流措施包括交通工具、時段及路線等3個分流，這個分流措施建立在過去的經驗，以及大數據的分析，經過部內相關單位多次研討，研擬出解決交通方式。
他舉例表示，已到台東來講不一定從花蓮，也可從高雄經南迴抵達，這就是路線分流，且可搭鐵路或飛機，甚至自己開車，並搭配在地有腳的公共運輸，這是交通工具分流。
另提早2周推出國道客運票價優惠，讓民眾提前掃墓，這就是時間的分流措施。林佳龍說，3個分流措施同時做好，就能快速、安全到達目的地。
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