鼓勵親子共讀 國圖攜手12所圖館舉辦嬰幼兒圖書巡迴展

圖書館是幫助家長挑選適齡且優質的共讀圖書好地方。國家圖書館今天宣布，將於4月7日起與12所公共圖書館區域資源中心合辦「讀力成長 7大主題輕鬆選好書」嬰幼兒主題圖書巡迴展，為家長精選超過300冊與嬰幼兒成長與學習歷程所需相關的好書。

國圖館長曾淑賢表示，本次嬰幼兒主題圖書巡迴書展是依適讀年齡區分為0-3歲及3-6歲，並以「語言學習（語言文學）」、「認知發展」、「社會互動」、「心理成長」、「感官動作（運動與健康）」、「美感經驗」及「生活體驗」等7大主題為架構。圖書來源主要是由「嬰幼兒分齡主題圖書輕鬆選好書網（ https://isp.ncl.edu.tw/infant-promote ）內挑選。

國圖表示，家長來到書展，可依孩子目前成長需求，像是「我長大」、「我來試試看」、「上學去！學校教會我的事」、「我是小幫手」、「可以跟我做朋友嗎？」等情境來尋找適合的圖書，書展所陳列的每一本書都是與家中幼兒互動學習很好的故事題材。

此一巡迴書展另一大特色是舉辦策展票選活動，提供喜愛書展的讀者一個專屬票選網站（ https://isp.ncl.edu.tw/infant-promote/xcdoc/cont?xsmsid=0L067359642537358519 ），歡迎民眾踴躍投下心中最愛的布展圖書館，除了可參加抽獎活動，同時也是給予常年在閱讀推廣上努力的公共圖書館最好的鼓舞，