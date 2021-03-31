健康存摺大改版！ 可查新冠接種紀錄、提醒第二劑時間

台灣特有的口罩實名制，因建立在健保署「健保快易通APP」的基礎而大獲成功，健保快易通的普及率也大幅提升，下載次數已達1010萬次。健保署去年即超前部署啟動更新，今正式推出常用選單一目瞭然的全新介面，不需要再一層層找功能，所有疫苗接種資料也與疾管署即時介接，還可以自行設定推播提醒，多劑疫苗接種也不會忘記。

健保署署長李伯璋表示，健康存摺已經有525萬人登錄使用，當中有疫苗接種註記，健保署配合衛福部指示，繼續加強功能，希望健保快易通成為台灣民眾健康照護最好的工具，幫民眾記住各項重要健康資訊。

健保署企劃組表示，為了配合新冠疫苗開打，民眾登入健康存摺就能 在「預防接種資料」查到疫苗廠牌、施打紀錄。民眾可以根據疫苗接種卡登記的第二劑接種時間，自行設定推播提醒，就不會忘記下次接種時間。

另有關其中虛擬健保卡的功能，企劃組組長王宗曦表示，4月起將進入第三年試辦計畫，加入試辦計畫的醫療機構才能用虛擬卡走完就醫流程，若與試辦單位合作的居家醫療與居家檢疫遠距診療的部分也可用。

企劃組表示，健保快易通APP是年度下載排行冠軍，其中「健康存摺」最受歡迎，超過6500萬人次使用，其次為「行動櫃檯」，超過1600萬人次使用，是民眾最愛兩大功能。使用率最高的功能包括口罩購買紀錄（1638萬次）、檢驗資料（945萬次）、西醫門診資料（817萬次）、投保紀錄查詢（438萬次）、保費繳納紀錄（266萬次）、未繳保費查詢（255萬次）。

針對上述常用功能，為了優化民眾使用經驗，健保署這次達成了四大改版特色。企劃組表示，以前主畫面是九宮格選單，這次改成類似LINE的卡片是下拉設計，畫面更簡潔。登入的認證畫面，選單，也增加了小提示，改善現在認證會卡卡的問題。