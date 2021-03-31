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公布最新兒少前5大癌症 兒童最易罹患白血病

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
國健署代理署長賈淑麗（左）與兒童癌症基金會董事長林東燦（右）呼籲，若孩童發生「燒紅大腫痛神視輕白」 等徵狀，應盡速帶孩童就醫診治。記者黃惠群／攝影
國健署代理署長賈淑麗（左）與兒童癌症基金會董事長林東燦（右）呼籲，若孩童發生「燒紅大腫痛神視輕白」 等徵狀，應盡速帶孩童就醫診治。記者黃惠群／攝影

衛福部國健署今公布最新2018年兒童及青少年癌症登記數據，2018年0至17歲兒童5大癌症發生人數(男女合計)依序為白血病、淋巴瘤、生殖細胞瘤、中樞神經瘤、其他上皮癌(甲狀腺癌為主)，與2017年相比較，除淋巴瘤、生殖細胞瘤順序互換外，其餘序位與2017年相同。

2018年0至17歲兒童新發癌症人數為542人，2009年為664人，標準化發生率2018年與2009年同為每10萬人口14.4人，國健署代理署長賈淑麗表示，以10年趨勢來看，標準化發生率整體大致持平，沒因少子化上升。

國健署癌症防治組組長林莉如分析，白血病同時為0至17歲男女童最主要的癌症，占2018年新發癌症個案數的3成，不同年齡層好發癌症型態有所不同，僅白血病及淋巴瘤在不同年齡層都維持在前5大癌症，0至17歲男童癌症標準化發生率為女童的1.2倍。

男童新發癌症人數為308人，2018年0至17歲年齡標準化癌症發生率為每10萬人就有15.7人罹癌，5大癌症發生率順位依序為白血病、淋巴瘤、生殖細胞瘤、中樞神經瘤、軟組織肉瘤。

女童新發癌症人數為234人，2018年0至17歲年齡標準化癌症發生率每10萬人就有12.9人罹癌，5大癌症發生率順位依序為白血病、中樞神經瘤、生殖細胞瘤、其他上皮癌、神經母細胞瘤。

對於男女兒少5大癌症差異，林莉如說，淋巴瘤則較好發於男童，為男童發生率第二高之癌症，標準化發生率每10萬人口2.6人，為女童的3.1倍；其他上皮癌(甲狀腺癌為主)較好發於女童，標準化發生率為男童的1.9倍。

兒童癌症基金會董事長林東燦表示，不同於成人，兒童沒有器官癌變的癌症，但兒童罹癌原因仍然不明；臨床上雖有家長會先做基因檢定，後來家長有白血病，小孩也不一定會罹患白血病；後天基因變異也有可能會引起癌症，但具體如何造成，通常都需要多年觀察才能得知，只能靠家長發現。

相較於成人癌症，兒童癌症的治癒率高，國健署表示，各癌症之5年存活率皆達5成以上，整體5年存活率約8成，且兒童對於化學治療之耐受程度也較成人佳，細胞再生能力好，能夠承受較密集且高劑量的化學治療，故若孩童發生「燒、紅、大、腫、痛、神、視、輕、白」 等徵狀，應盡速帶孩童就醫診治，早期發現，早期治療。

九字訣「燒紅大腫痛 神視輕白」 及早揪兒癌。圖／國健署提供
九字訣「燒紅大腫痛 神視輕白」 及早揪兒癌。圖／國健署提供
2018年2018年0至17歲兒童5大癌症發生人數依序為白血病、淋巴瘤、生殖細胞瘤、中樞神經瘤、其他上皮癌(甲狀腺癌為主)。圖／國健署提供
2018年2018年0至17歲兒童5大癌症發生人數依序為白血病、淋巴瘤、生殖細胞瘤、中樞神經瘤、其他上皮癌(甲狀腺癌為主)。圖／國健署提供
九字訣「燒紅大腫痛神視輕白」 及早揪兒癌。圖／國健署提供
九字訣「燒紅大腫痛神視輕白」 及早揪兒癌。圖／國健署提供
兒童癌症治癒率高，尤其是早期發現，早期治療者。圖／國健署提供
兒童癌症治癒率高，尤其是早期發現，早期治療者。圖／國健署提供
0至17歲男、女兒童2018年5大癌症發生率排名。圖／國健署提供
0至17歲男、女兒童2018年5大癌症發生率排名。圖／國健署提供

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