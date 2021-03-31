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母親肝硬化吐血 護理師活肝移植盡孝心

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
東元綜合醫院腎臟內科護理師張淑明（左）捐肝給自己的母親，報答養育恩情。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院腎臟內科護理師張淑明（左）捐肝給自己的母親，報答養育恩情。圖／東元綜合醫院提供

一名68歲的范姓婦人長年患有C型肝炎，去年回診檢查時發現肝硬化，醫師建議肝臟移植，經過比對臟移植人選，由身為護理師的41歲大女兒張淑明切除65%的肝臟，捐獻給摯愛的媽媽。張淑明說，平時幫助素昧平生的病人，現在是自己媽媽生病了，當然更要自己救。

張淑明目前任職於東元綜合醫院腎臟內科，已有16年的護理職涯年資。她回想當天值早班看到媽媽傳訊息「好像發燒了，覺得人不對勁。」沒想到下班趕回家，就看到母親竟吐血，緊急送往急診住院。

經檢查，范姓婦人吐血、排血便、門靜脈堵塞，胃和食道靜脈曲張，隨時會二度破裂吐血，甚至肝性腦病變昏迷、肝硬化轉變成肝癌，醫師建議盡快執行肝臟移植。

張淑明說，媽媽從去年11月底開始到林口長庚醫院評估肝臟移植，從子女中篩選出適合肝臟移植的人選，結果是她和妹妹符合資格，但不忍心讓妹妹承擔手術的痛，堅持由她來捐，因與媽媽血型不同，須執行血漿置換，而她患有缺鐵性貧血，為了符合捐肝資格，每天補充鐵劑、補打鐵劑針，使血色素上升，力拚手術成功。

「20公分的疤痕，是我與媽媽的生命印記，我很驕傲。」張淑明說，媽媽很疼愛子女，從來沒有開口要求他們捐肝，但她知道媽媽很想和家人一起生活，雖然這次活肝移植，她心中難免害怕，但是失去至親可能會後悔一輩子，對媽媽的孝心就是她堅強的理由，而術後看到媽媽努力熬過插管、血漿置換等復原療程，不曾抱怨過疼痛，氣色逐漸不再暗沉泛黃，「當下覺得一切都值得了！」

「我們的肝臟現在是姊妹了！」范姓婦人感謝女兒的勇敢，新肝是女兒用生命換的，一定會好好珍惜，也感謝醫療團隊讓她走出「肝」苦的陰霾，呼籲大家要愛惜自己的身體。

術後休養，2人的身體已恢復穩定，張淑明也重返職場，腎臟內科團隊熱烈歡迎、給予高度敬佩，也送上蘋果禮盒，象徵平平安安。

東元綜合醫院腎臟內科護理師張淑明（前排左四）重返職場，腎臟內科團隊送上蘋果禮盒，象徵平平安安。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院腎臟內科護理師張淑明（前排左四）重返職場，腎臟內科團隊送上蘋果禮盒，象徵平平安安。圖／東元綜合醫院提供

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