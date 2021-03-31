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今是最強天赦日！ 遇觀音菩薩聖誕「靠2招祕法」轉運生財氣

聯合新聞網 / 綜合報導
今（31日）是天赦日遇上觀音世菩薩聖誕，運勢低迷的信眾會在這天向玉皇大帝懺悔，也可持誦心咒及聖號和神佛感應交流。 圖為示意圖／記者潘俊宏攝影
今（31日）是天赦日遇上觀音世菩薩聖誕，運勢低迷的信眾會在這天向玉皇大帝懺悔，也可持誦心咒及聖號和神佛感應交流。 圖為示意圖／記者潘俊宏攝影

最強轉運日就是今天！命理師何柏成透過臉書粉專分享，今年第一個天赦日是國曆3月31日、農曆2月19日，同時也是觀音世菩薩的聖誕。特別的是，天赦日本來就是上天開恩特赦的大好日子，尤其諸事不順或運勢低迷的信眾，會在這天向玉皇大帝懺悔，祈求大事化小事、靈感無比，又遇上觀音世菩薩聖誕，更是不可錯過的好時機。

何柏成提到，傳說信眾在這一天到寺廟教堂許願會特別容易實現，他建議前往觀音廟參拜，最好能多持誦大悲咒、觀音世菩薩心咒、觀音世菩薩聖號等，都可以和神佛感應交流。

他也透露開運妙招，將168個銅板放入滾水中持續沸騰3至5分鐘，再端著這鍋「煮錢水」繞屋內，讓水蒸氣瀰漫四周，並將「煮錢水」留下的銅板投進觀音廟功德箱，或捐助至慈善機構。此外，也可在這一天任選15分鐘時間，在住家正中央持誦觀音世菩薩聖號，保佑家宅今年平安吉祥，不只能使家人病痛遠離，也能加強自身運氣。

另外，塔羅牌老師艾菲爾也分享轉運祕法，若無法前往廟宇，也可在家中拿紙寫下想懺悔的事，並在心中觀想玉皇大帝聖像，幫自己清淨一切業障，最後將紙撕去即象徵「過去種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，未來不再犯同樣過錯。

信仰 運勢 開運 招財

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