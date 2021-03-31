洗腎廔管異常 部苗與診所合作快速通關服務打通

苗栗市81歲楊姓老婦洗腎已長達1年，平常在苗栗市區的台糖診所固定就醫，日前診所醫師發現她的洗腎廔管異常，立即與推動雁行合作的衛福部苗栗醫院透過即時通訊網絡與電子轉診平台聯繫、開立轉診單，經苗醫心血管團隊「洗腎廔管快速通關服務」，安排老人家到苗醫心導管室進行洗腎廔管的詳細檢查評估，重新幫老婦打通動靜脈廔管，讓後續洗腎能順利進行，並安排轉回台糖診所繼續就近追蹤治療。

苗栗醫院心導管室主任蔡貴嶔指出，慢性腎衰竭病人藉由定期洗腎以維持生命及提高生活品質，但長期洗腎病人的洗腎廔管暢通年限平均約2年，常見併發症有狹窄、血栓形成、感染、分流、假性動脈瘤、手臂腫脹等。

蔡貴嶔表示，血管通路擴張術目的在使用非外科手術方式，來處理血管通路的併發症，以延長血管通路的使用期限，維持洗腎病人良好生活品質，苗栗醫院特別攜手基層診所成立心血管照護聯盟，當洗腎診所醫師發現病人洗腎廔管有靜脈壓上昇、高頻率雜音、透析過程不順或透析後止血不易等情況時，都可透過通訊軟體聯絡病人資訊，基層診所醫師在健保署建置的電子轉診平台開立轉診單，請病人持轉診單直接到苗栗醫院，由專人引導至心導管室檢查及治療，能讓病人快速接受專科醫師的檢查與治療，簡化傳統看診治療流程。

台糖診所醫師莊世雅表示，以往洗腎廔管出現問題，病人需先到醫院經門診評估後，再安排時間到心導管室或手術室檢查治療，這期間病人可能要往返醫院數次，疲於奔命；苗醫秉持雁行專案精神並提供「洗腎廔管快速通關」服務，經由便捷的綠色通關，以往病人需多次往返大醫院，等待時間長的問題獲得改善 ，並及時完成血管通路擴張術。