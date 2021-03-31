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清明連假頭兩天湧南下車潮 高公局曝「好走時段」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
清明連假國道收費措施。圖／高公局提供
清明連假國道收費措施。圖／高公局提供

清明連假將至，交通部高公局說，預期交通量僅次於春節，南向交通集中在連假頭兩日，建議下午1時後出發，其中國5南向下午5時後出發為佳。

高公局說，根據近年清明節連假交通特性研判，假期間交通需求以掃墓、返鄉及旅遊旅次為主，交通量僅次於春節，約為112到122百萬車公里，為平日的1.4倍，其中南向交通量集中於連假第1、2日上午時段，北向交通量集中於連假第3、4日下午時段，請民眾多搭乘公共運輸避免壅塞，如一定要開車上路，請避開塞車時段及路段。

高公局預估較好走的時段建議如下：

一、4月2日及3日，西部國道南向用路人，請多利用下午1時後出發；國5南向用路人，請多利用下午5時後出發。

二、4月4日及5日，西部國道北向用路人，請多利用中午12時前出發；國5北向用路人，請多利用上午10時前出發。

高公局說，該次清明節連續假期間，每日採單一費率收費，即打75折，無每日20公里優惠里程，其中4月2日至4日每日0到5時實施暫停收費，4月5日暫停收費時段延長為0到10時，且預期該時段國道全線行車狀況正常，請用路人多加利用，省時又省錢，高公局預祝大家清明節假期愉快，行車平安。

連假 國道

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