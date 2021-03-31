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改善台東豐年機場今動工 林佳龍：爭取國際大型包機來

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東交通部民航局辦理台東豐年機場「空側道面改善工程」今動工，經費7.6億，預計明年底完工啟用。記者尤聰光／攝影
台東交通部民航局辦理台東豐年機場「空側道面改善工程」今動工，經費7.6億，預計明年底完工啟用。記者尤聰光／攝影

交通部民航局辦理台東豐年機場「空側道面改善工程」今動工，交通部長林佳龍受邀主持，經費7.6億元，預計明年底完工啟用。林佳龍說，將協助爭取國際大型包機停靠，帶動台東觀光。

林佳龍說，除了豐年機場，另也要改善綠島及蘭嶼機場相關設施，交通部將投入總經費21.3億元，期待提升機場空運服務，促進地方觀光與產業發展。工程將採取「半半施工」方式，維持機場營運。

立法院交通委員會今天由召集人劉櫂豪率隊視察台東豐年機場，並邀請林佳龍、台東縣副縣長王志輝聽取民航局針對機場建設相關簡報，隨後則共同參加空側道面改善工程動工儀式。

豐年機場因滑行道及停機坪已達設計使用年限，道面有補綻情形，影響承載強度，為確保飛機起降安全以及未來爭取大型國際包機的整備環境，劉櫂豪於108年要求交通部及民航局協助改善，獲得允諾。

民航局表示，所謂的空測滑行道，就是提供航機起降作業（滑行道）及停放區域（停機坪），包含活動區及操作區，鋪面強度增強，愈能提供大型飛機包括A320、B737等大型國際客機起降。

豐年機場「空側道面改善工程」完工後，將提供大型飛機包括A320、B737等大型國際客機起降。記者尤聰光／攝影
豐年機場「空側道面改善工程」完工後，將提供大型飛機包括A320、B737等大型國際客機起降。記者尤聰光／攝影

機場 民航局 林佳龍

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