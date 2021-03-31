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一票暢遊高雄！高鐵首度與WeMo合作推高鐵交通聯票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司與WeMo Scooter共享機車攜手推出「高鐵+ WeMo Scooter 高雄聯票」。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司與WeMo Scooter共享機車攜手推出「高鐵+ WeMo Scooter 高雄聯票」。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵交通聯票又有新玩法，輕鬆兜風、暢遊高雄。台灣高鐵公司宣布，即日起與WeMo Scooter共享機車攜手推出「高鐵+ WeMo Scooter 高雄聯票」，內容包含高鐵標準車廂來回車票8折、WeMo Scooter高雄地區36小時騎乘，今天買明天就能出發，讓旅行更具行動力。這也是今年首度與共享機車結合推出相關優惠。

高鐵表示，為提供旅客交通轉乘上更加便利，並滿足新世代族群喜歡自由旅行方式，今年首度與共享機車結合推出「高鐵+ WeMo Scooter 高雄聯票」，旅客出站後即可快速取車，且隨租隨還，機動性十足，更能符合年輕旅行者需求。

此外，高鐵說，旅客若想深度探訪高雄，亦有熱門的「高鐵+高雄好玩卡」及「高鐵+高捷」聯票可供選擇，除享高鐵車票折扣優惠外，還有高雄捷運、輕軌二日票、愛河太陽能船、iRide飛行劇院門票、鈴鹿賽道樂園設施搭乘券、鳳儀書院入館券等多項熱門票券，豐富且多樣的優惠內容，歡迎旅客恣意賞玩。

高鐵說，交通聯票結合高鐵車票與各地捷運、台灣好行、客運或客輪，共有16條產品路線遍及全台旅遊景點，為旅客貼心整合高鐵車票以及在地接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，不用開車就能輕鬆暢遊全台，以最優惠的價格，一次搞定交通接駁與熱門景點門票。

高鐵說，欲購買高鐵交通聯票產品的旅客，可至ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，即可同時進行高鐵訂位付款，再以線上刷卡或到7-ELEVEN門市現金支付方式付款並取得高鐵車票與交通套票。更多高鐵交通聯票產品資訊，可至高鐵企業網站或「ibon售票系統」網站查詢。

2021「搭高鐵 ‧ 遊高雄」相關交通聯票產品內容。圖／台灣高鐵公司提供
2021「搭高鐵 ‧ 遊高雄」相關交通聯票產品內容。圖／台灣高鐵公司提供
「高鐵+ WeMo Scooter 高雄聯票」帶你城市巷弄穿梭趣。圖／台灣高鐵公司提供
「高鐵+ WeMo Scooter 高雄聯票」帶你城市巷弄穿梭趣。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵 捷運 WeMo

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