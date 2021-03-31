台農發董座首度接受專訪談虧損 是否入國會報告未鬆口

台農發從2016年成立原始資本額為2.4億元，到2020年財報淨值顯示僅剩下9865萬，虧損達58%，立法院認為，台農發大多由官股資金成立，營運績效不佳，應該向立法院報告，不能不受國會監督。

台農發董事長洪忠修首度開放媒體進入台農發公司，並且接受專訪，一次說明外界對於台農發的疑慮。他表示，台農發虧損是事實，但已經逐步減緩虧損，至於是否進國會報告備詢，他並沒有鬆口，僅說尊重國營事業轉投資單位的體制。

根據台農發財報資料，過去三年台農發的營業收入分別為2787萬、5208萬、5499萬；但過去三年淨值分別為1億5237萬、1億1970萬，到去年淨值為9865萬元。

洪忠修表示，確實台農發年年虧損，但其本來就是新創公司，要要求新創公司馬上能夠損益平衡賺錢並不容易，但也不能因為新創就要虧本，這是商業行為，本不應該對新創公司苛責，他坦承，台農發確實很難經營，因為當時農委會賦予台農發的想像是，「不要搶現有的通路」以及「不能搶現有的海外市場」，因此，只能走最難經營的市場，台農發早期的經營團隊，在困難的經營環境中，開創新的事業不容易。

洪忠修說，台農發營運成本高是事實，包括人事費、海外推廣費用、公司為了基本營運開支，每一筆就占營運很大費用，但是否因此就精簡人力，他認為不必要；開拓新市場也不可能僅三五個人去做，公司的管銷費用、人事費用必要的；他認為，「業績如果夠壯大，成本算什麼？」營運成本是必要支出，一方面要開拓業績，一方面要做管銷成的掌控，精益求精，以現在季報有粗估已經有會有損益平衡的機會，就是好事一樁。

台農發資金來源為8家民營公司及財團法人，政府部門沒有資金挹注，實收資本額為2億4000萬，其中台肥公司投資8000萬，外貿協會、中盈投資各3500萬，兆豐銀行、CAS協會、國合會、雜糧基金會各2000萬，全國農業金庫投資1000萬。

台農發為農委會輔導成立的公司，立法院要求監督台農發的營運狀況，希望台農發到立法院備詢、並做專案報告；洪忠修個人是否有意願向立法院報告？由於在立法院財政委員會，國營事業轉投資單位若立委有要求，也會列席備詢；北農也需要進議會備詢，台農發是否也會比照辦理。

對此，洪忠修並未鬆口，他表示，外界認為台農發是泛官股，台農發有八個核心股東，國家的公營事業轉投資的公司，台農發也非第一家，就按照國家體制走，他對這八個股東負責；他說，台農發的狀況並不能類比北農，北農是政府部門基金投資的公司，與台農發不盡相同，台農發是國營事業轉投資，現行依照國營事業轉投資單位的制度如何，就尊重體制。