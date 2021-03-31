獻出你的心臟吧！「進擊的巨人」將迎大結局　前15大角色網路人氣排行公布

大結局走向如何？！

日本人氣動漫《進擊的巨人》從2009年開始連載，以龐大世界觀、獵奇巨人畫風、神展開劇情與錯綜複雜故事線引爆討論，點燃全球動漫迷熱血，光是漫畫就賣出破億佳績，不只在亞洲有高人氣，在歐美也大受歡迎，被華納兄弟影業看好，籌備拍攝真人版電影，不論是漫畫、動畫或是相關周邊，可說是風靡全球。

《進擊的巨人》陪伴動漫迷走過12個年頭，累積33冊漫畫，即將在4月9日完結，迎接最後一話高潮大結局，動畫則傳出最新消息，將在2021 年冬季推出最終季下半部，不論是漫畫黨還是動畫黨粉絲，各個都引頸期盼，在等待作者諫山創公布結局前，就讓《DailyView網路溫度計》陪您透過《KEYPDERS網路意見領袖搜尋引擎》重溫近一年討論度最高的前15名角色有哪些吧！

image source：fb/木棉花

NO.10皮克·芬格爾

故事後期的牆外世界重要角色，五官是美人設定，留有一頭烏黑長髮，個性沈穩又足智多謀，整體給人氛圍陰柔，也因此偶爾露出微笑的俏皮反差萌大，受到許多巨人男粉歡迎。

皮克動畫裡在聲優沼倉愛美詮釋下，又增添了幾分慵懶感，漂亮姐姐外表與其「車力巨人」戽斗造型落差大，也因為化成巨人時長時間爬行，變回人形時不良於行，劇中趴在地上的幾幕，讓粉絲被撩得不要不要的。

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NO.9艾爾文·史密斯

第13任調查兵團團長，性格果決判斷力、指揮力強，具有大將之風，是會為了達到目標，不被情感羈絆的人，作風或許有些冷酷，但也因此深受屬下的信任，身高設定188 公分，人高馬大五官深邃又留有金髮，神似「美國隊長」。

其動畫配音聲優小野大輔在《JOJO的奇妙冒險》演出空条承太郎一角，其宿敵DIO亦是由本劇演出吉克·葉卡之聲優子安武人擔綱，兩人不管是在JOJO或在巨人中的對手戲都很精彩，交手過程也讓漫迷聯想。

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NO.8 賈碧·布朗

在劇情進展到牆外世界時的鮮明角色，是萊納表妹，一心想成為榮譽瑪雷人，繼承萊納盔甲巨人之力，身為瑪雷戰士生的她，初登場時就不怕作戰，以小女孩身份接近敵人，炸毀敵軍武器受到表揚。個性愛恨分明且衝動，在瑪雷教育下深信並痛恨「島上惡魔」，又因為槍術精準，讓調查兵團重要角色領便當，因此被部分網友討厭稱她「小粉紅」、「假幣必須死」等，但也因為個性跟艾連相似，只是生長環境不同，激起粉絲的正反討論。

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NO.7 亞妮·雷恩哈特

外表不苟言笑，戰鬥力極強，擅長徒手搏擊，跟米卡莎同屬於實力堅強女角，人設是金髮碧眼的冰山美人，個性孤僻且特立獨行，是沈默寡言的神秘少女，傲嬌人設頗受歡迎。

隨著劇情推演，被阿爾敏揭露「女巨人」身份，與萊納、貝爾托特都是瑪雷的臥底，造成調查軍團嚴重傷亡，在戰鬥最後以水晶封印自身，被關在地下室長達數年，之後也有不少回憶片段，交代亞妮等人身世與動機，戲份頗多且後期又重返故事線，再度擔任劇情重要角色。

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NO.6 阿爾敏·亞魯雷特

與艾連、米卡莎是兒時玩伴，一頭中長金髮大眼睛，個性膽小、愛哭，因此時常被欺負，但從小飽讀詩書，擁有比他人都聰明的頭腦，對城牆外的大海非常好奇，也啟發艾連踏上冒險之路。

在團隊中是智囊角色，多次以智取勝，替調查兵團化險為夷，個性與艾倫相較，道德感重且愛好和平，希望透過溝通、相處消弭種族矛盾的他，被粉絲稱作阿爾敏派思想、聖母派，另外他跟亞妮的感情線也是聲量來源之一。

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NO.5吉克·葉卡

初期以野獸巨人身份出現，是艾連同父異母的哥哥，留有金黃長髮與鬍子，戴著招牌圓眼鏡，外型辨識度高，有大鬍子稱號，因為背負著艾爾迪亞復權派父親的理想，雖然體能不好，但又不得不爭取榮譽瑪雷戰士位置以繼承巨人之力。

出身在瑪雷收容區的他，從小備受歧視，最終仍選擇舉發父母，在悲傷童年與矛盾身份影響下，從小在心中埋下終結這一切痛苦的遠大計畫，身份與陣營在劇情中有幾番反轉，也是影響後半劇情極重要人物。

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NO.4米卡莎·阿卡曼

漫畫姓氏翻為三笠，有被畫出腹肌等精猛身材，因此又有「三爺」、「腹姬」等稱號，從第一集就默默守護艾連，幼時被艾連撿回一命後，被溫柔地圍上紅色圍巾，從絕望中再次感受到活著，從此一路保護他。

打鬥與體能都有高天份，在動漫中有很多帥氣戰鬥場景，巾幗女子模樣也是粉絲喜歡她的原因，外貌雖然有點冷酷，但內心卻非常柔軟，基於對艾連有深厚感情，時常保護、擁護他，因此有粉絲幫她取「艾倫病」代號。

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NO.3里維·阿卡曼

在眾多巨人迷中也有不少女性粉絲，其中最受女粉歡迎的，莫過於國民老公里維，因為具有強大又快速的斬殺巨人能力，打鬥場景每次出現，都圈住大群觀眾目光，個性高冷、嘴巴惡毒，但又有潔癖的反差萌，「抖S」人設讓女粉絲看了少女心噴發！

系列周邊賣爆，讓兵長擁妳入懷IG特效濾鏡也超受歡迎，雖然在作者諫哥設定下，身高只有160公分被戲稱「矮之巨人」、「一米六」等，但仍不減其魅力，連藝人小Ｓ都在臉書曬出「里維兵長抱枕」直呼婚姻被他介入，可見兵長魅力之強大。

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NO.2萊納·布朗

給人好哥哥形象的萊納，初期是跟艾連等人，都是帕拉迪島訓練兵團成員，一路相伴成為正式調查兵團，在作者諫哥安排下，劇情後半段身份神反轉，揭露自己是牆外國家瑪雷臥底三人組之一，實則具有「盔甲巨人」能力。

硬漢外表底下是柔軟個性，因臥底身份身心痛苦，近期聲量高峰是艾連潛入瑪雷與他重逢時，淡淡地對他說出「萊納，你坐啊」，高張力劇情搭配萊納驚恐肢體與表情，使這魔力台詞不但變成流行語，還被粉絲惡搞「萊納，你不想要叔叔的紅包」系列梗圖，笑翻大票巨人迷。

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NO.1艾連·葉卡

「我會把巨人一隻都不留的殺光！」這句話不僅讓粉絲隔著螢幕能感受漫溢情緒，更是觀眾奠定艾連印象的經典台詞，為報復巨人殺母之仇，踏上調查兵團之路，一步步理解巨人之力、牆外世界等，從天真兒時眼神、少年時期的青澀，到後期留起長髮個性，眼神變得高冷。

後期被認為個性黑化、走火入魔等，每階段的成長與轉變，都讓粉絲看了心疼又糾結，牽動著整齣動漫劇情走向，究竟艾連會如何帶領巨人世界走向結局，粉絲討論度爆表，身為整齣劇核心人物也是網路聲量巨人無誤！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月27日至2021年03月26日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『進擊的巨人角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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