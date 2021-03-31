工作轉職該怎選？三大網友最愛夢幻福利盤點　讓你脫離社畜人生秒幸福

文／羅文芳

年後轉職潮湧現，各家人力銀行都表示，開工後不管是履歷打開數，還是企業徵才職缺，人力市場都比往年更熱烈，2021人力牛市來臨，到底該不該趁熱跳槽，成為近期網路熱門話題！但找工作時除了關注職責內容與薪水外，應該在意的「熱門公司福利」還有哪些？今天網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你來看看，網友們都重視什麼！

從熱門關鍵字調查，能讓廣大上班族感到幸福的員工福利，分成「個人專屬、家庭照顧以及公司本身環境與活動」三大面向。針對員工專屬的「生日」服務，不論是禮金還是蛋糕慶生，都讓人覺得很貼心，如果企業又能重視員工「健康」，則是植入許多網友心坎的大絕。此外，現代社會有許多雙薪家庭，因為難以兼顧家庭跟工作，此時公司若有「家庭」照顧假等相關福利，更能讓員工大幅提升滿意度。

這些夢幻福利可不是白日夢，以下整理網友討論的幸福企業實際上都怎麼做！



▲除了薪資外，網友最在意的員工福利分三大面向：個人專屬、家庭照顧與公司提供的工作環境與活動。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間2020/03/03 - 2021/03/02)

不把你當小螺絲！不分老中青 專屬服務最尊榮



不把員工當成免洗筷，而是值得尊重及善待的人力資源，網友認為公司福利中「個人專屬」服務，最讓人感到特別！像是時常被封為南台灣幸福企業的中鋼，不但提供員工生日禮金、育兒補助金、子女教育獎助學金、旅遊補助金等，還建立了可讓員工依個人需求規畫的彈性福利制度，而針對即將退休的員工，也有完善的退休生涯規畫輔導，眾多福利項目讓中鋼招考時的相關社群討論聲量維持高檔。

image source :freepik（示意圖）

愛屋及烏照顧員工 守護家庭、健康讓人幸福感滿滿

除了個人專屬福利，企業若能深入照顧員工的家庭及健康，會讓很多網友覺得很佛心，願意在工作上盡心盡力，企業也能降低員工流動率，打造良好的勞資互動循環。許多大企業如：台積電、日月光等，為了方便員工上下班接送小孩，附設了幼兒園，讓許多爸媽族員工直呼「揪甘心」！

此外，許多幸福企業不僅照顧職員家庭生活，連你的個人生活也顧及，像鴻海就體貼女性員工，預產期前2個月補助計程車交通費每月1.5萬元，中鋼也提供優於法規的「家庭假」，像是主婚人假、產檢假等，讓員工在不同的人生階段都能有小確幸，而中鋼福委會還鼓勵員工成立各類社團，豐富了同仁的休閒生活。

image source :facebook

工作不鬱悶！舒適辦公環境 各類活動豐富身心靈



擁有良好的職場環境，除了要有讓人感到舒適、明亮安全的工作領域，額外的設施與活動也是員工感到窩心的加分處，俗話說得好，休息是為走更長遠的路，榨乾腦汁、肚子餓怎麼工作？這時若有玲琅滿目的零食櫃、咖啡自助區讓人稍微休息後，可以使員工再戰一下午！

如Google、Facebook與蝦皮等公司，就有種類豐富、數量眾多的零食區、休憩區，上班處處充滿小確幸，讓網友超羨慕！另外想擺脫上班倦態感，參加公司提供各式活動，不僅讓員工能喘口氣，還能豐富身心靈，像是固緯電子就有電影院、KTV、健身韻律教室等員工福利設施解放壓力。

image source :freepik（示意圖）

分析說明



分析區間：本文分析時間範圍為2020年3月3日至2021年3月2日。

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