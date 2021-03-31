印度洋夏季風醞釀中 鄭明典一張圖見「前兆」

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，印度洋夏季風醞釀中，印度洋西風是我們西南季風的源頭，現在時間還太早，這股西風應該不會持久。不過，這算前兆，夏季風開始醞釀了。

中南部乾旱難解，大眾期待梅雨為水庫解渴。鄭明典稍早公布利用歷史資料找出來的梅雨指標的圖表，他說，梅雨追蹤開始，當圖中的紅、藍兩條線都變成正值，大於零，就是入梅的時候，有訊號出現時，我們再來觀察「入梅」。