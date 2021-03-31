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印度洋夏季風醞釀中 鄭明典一張圖見「前兆」
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，印度洋夏季風醞釀中，印度洋西風是我們西南季風的源頭，現在時間還太早，這股西風應該不會持久。不過，這算前兆，夏季風開始醞釀了。
中南部乾旱難解，大眾期待梅雨為水庫解渴。鄭明典稍早公布利用歷史資料找出來的梅雨指標的圖表，他說，梅雨追蹤開始，當圖中的紅、藍兩條線都變成正值，大於零，就是入梅的時候，有訊號出現時，我們再來觀察「入梅」。
根據中央氣象局數位科普網，就氣候統計的風向轉變上來看，冬季從10月起到次年4月止，共有七個月的東北季風；6月中至9月中約三個月為西南季風，天氣上表現較為明顯的改變是各地區的降雨，尤其是中、南部自開始吹東北季風時即進入乾季，七個月後進入雨季，雨季為五個月，全年的總降雨量幾乎都集中在這段時間，雨量百分比約為全年的80%。當台灣處於西南季風時期，是西北太平洋地區颱風的最活躍期。
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